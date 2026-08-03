플라나 포트트릭 작렬, 제갈재민 1골·1도움 활약…’창단 이래 첫 4골 차 승리‘ 화성, 3연승 신바람

화성FC가 무려 5골을 터뜨리는 대승을 거두면서 3연승을 달렸다.

화성은 지난 1일 화성종합경기타운 주경기장에서 펼쳐진 하나은행 K리그2 2026 20라운드 홈경기에서 플라나의 포트트릭(4골)과 제갈재민의 추가골을 앞세워 대구FC를 5대 1로 완파했다. 이날 승리로 화성은 10승4무5패, 승점 34를 쌓아 4위로 올라섰다.

특히 화성은 최근 5경기 연속 3골 이상을 기록하는 막강한 공격력을 이어갔고, 창단 이래 처음으로 4골 차 승리를 거두면서 의미 있는 기록도 함께 남겼다. 그야말로 차두리 감독의 공격 축구가 빛을 발하고 있다.

이날 화성은 킥오프와 동시에 빠른 공수 전환과 날카로운 역습으로 대구를 몰아붙이더니 전반 15분 제갈재민의 크로스를 플라나가 침착하게 마무리하며 앞서 나갔다. 이어 전반 41분에는 역습 상황을 맞아 플라나가 개인 돌파 이후 추가골을 뽑아냈다.

분위기를 탄 화성은 계속해서 공격을 퍼부었다. 결국 전반 추가시간 제갈재민이 세 번째 골을 터뜨렸다. 이어 후반 15분 플라나가 해트트릭을 달성한 데에 이어 5분 뒤엔 김병오가 얻어낸 페널티킥(PK) 찬스에서 키커로 나서 성공시키며 포트트릭을 작렬했다.

포트트릭을 달성하면서 대승의 주역이 된 플라나는 MOM(Man Of the Match·최우수선수)으로 선정돼 활약상을 인정받았다. 제갈재민도 1골·1도움을 올리며 완승에 크게 기여했다. 또 단 1실점만 허용한 수비진의 활약도 인상적이었다.

그야말로 조직적인 수비와 날카로운 역습, 높은 결정력 삼박자가 완벽하게 맞아떨어지면서 완승을 거둔 가운데 차두리 감독은 경기 후 공식 기자회견에서 “선수들이 전술적, 기술적, 정신적으로 흠잡을 데 없는 경기를 펼쳤다”고 극찬을 보냈다.

이어 “제주 원정을 다녀오는 등 힘든 일정을 소화하고 있었지만, 선수들이 경기하는 즐거움을 보여줬다”며 “중요한 순위 경쟁에서 승리를 거둔 만큼 강팀으로 성장하고 있다는 것을 느낀다. 고생해준 모든 선수들을 칭찬하고 싶다”고 힘주어 말했다.