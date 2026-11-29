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프로축구 화성FC가 정규리그 최종전에서 경기 종료 직전 터진 플라나의 극장골로 승리를 거두면서 프로 무대 진출 후 최고 성적인 5위로 마무리했다.

화성은 29일 김포솔터축구장에서 열린 K리그2 34라운드 김포FC와 원정경기에서 1대 0으로 승리했다. 이날 승리로 화성은 승점 51(14승9무9패)을 쌓아 한 계단 올라선 5위로 정규리그를 마쳤다. 프로 무대 첫해였던 지난해 10위에서 다섯 계단을 뛰어오른 성적으로, 창단 첫 플레이오프(PO) 진출에 성공했다.

이날 화성은 전반부터 적극적으로 김포의 골문을 두드렸다. 전반 21분 김병오의 패스를 받은 일류첸코가 결정적인 일대일 기회를 잡았고, 전반 27분에는 함선우가 중원에서 공을 끊어낸 뒤 과감한 중거리 슈팅으로 골문을 위협했다. 다만 골은 만들지 못했다.

이에 차두리 감독은 후반 시작과 함께 페트로프와 제갈재민을 투입했고, 후반 14분에는 플라나와 박준서를 차례로 넣으면서 공격에 무게를 실었다. 이후 후반 28분 제갈재민의 강력한 슈팅과 후반 36분 최명희의 크로스에 이은 플라나의 헤더로 공세를 이어갔다.

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결국 공격을 이어가던 하성은 후반 추가시간 3분 제갈재민이 오른쪽 측면에서 공을 빼앗은 후 전방으로 침투하던 플라나에게 연결했고, 플라나가 가슴으로 공을 받아낸 뒤 골키퍼 손정현까지 제치고 침착하게 골망을 흔들었다. 골키퍼 박의정을 중심으로 한 수비진도 끝까지 집중력을 잃지 않으며 2경기 연속 무실점 승리를 완성했다.

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차두리 감독은 “정규리그 마지막 경기인 만큼 승점 50 돌파와 무실점, 5위 도약이라는 분명한 목표를 가지고 경기에 임했다. 끝까지 최선을 다해준 선수들에게 고맙고, 팬들께도 감사드린다”고 승리 소감을 전했다.

그러면서 “승점 51과 5위는 결코 당연한 결과가 아니다. 팬들이 없었다면 불가능했고, 선수들도 한 시즌 동안 발전하는 모습을 보여줬다. 잘 준비해서 준PO에서 좋은 경기를 하고, 마지막까지 꿈을 좇아 최선을 다하겠다”고 각오를 밝혔다.

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이제 화성은 K리그1 승격을 향한 도전에 나선다. 내달 2일 대구iM뱅크PARK에서 정규리그 4위 대구FC와 K리그2 준PO를 치른다. 준PO는 단판 승부로 진행된다. 화성은 끝까지 포기하지 않는 뒷심과 무실점 수비의 기세를 대구 원정까지 이어간다는 각오다.