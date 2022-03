“프리시즌 때 주춤한 김문환, 곧 뛰게 될 거야" LAFC 감독

[골닷컴] 미국 LA, 한만성 기자 = 올 시즌 LAFC 사령탑으로 부임한 스티브 체룬돌로 감독이 두 경기 연속으로 결장한 김문환(26)의 팀 내 입지에 대해 입을 열었다.

LAFC는 7일(한국시각) 홈구장 뱅크 오브 캘리포니아 스타디움에서 포틀랜드 팀버스를 상대한 2022 북미프로축구 메이저리그사커(MLS) 2라운드 경기를 1-1 무승부로 마쳤다. LAFC는 전반전 초반 상대 공격수 이미 차라에게 선제골을 허용했지만, 62분 상대 수비수 클라우디오 브라보가 퇴장을 당하며 약 30분간 수적 우세를 점했다. 그러나 LAFC는 경기 종료 직전 수비수 마마두 폴이 동점골을 터뜨리는 데 그치며 승부를 뒤집는 데는 실패했다.

김문환은 지난 개막전에 이어 이날 포틀랜드를 상대로도 대기 명단에 이름을 올렸으나 끝내 경기에 나서지는 못했다. 심지어 체룬돌로 감독은 이날 오른쪽 측면 수비수로 선발 출전한 아르헨티나 출신 프랑코 에스코바가 경기 시작 13분 만에 부상으로 교체됐지만, 김문환이 아닌 라이언 홀링스헤드를 교체 카드로 꺼내 들었다. 김문환은 올겨울 프리시즌 기간 중 중앙 미드필더로 보직을 변경한 모습이었지만, 정규시즌이 개막한 후에는 결장이 이어지고 있다.

기자는 경기 후 공식 기자회견을 통해 체룬돌로 감독에게 김문환의 잇따른 결장 원인을 물었다. 그러자 체룬돌로 감독은 “문(Moon, 김문환의 애칭)은 프리시즌 초반 다소 주춤한 면이 있었다(bit of a slow start to the season)”고 설명했다. 그는 “김문환은 (프리시즌 중) 가벼운 부상이 있었다. 그를 천천히 팀에 적응시키고 있다. 이제 그는 몸상태나 체력에 문제가 없다. 그의 몸상태는 좋다(physically in a good spot)”고 덧붙였다.

체룬돌로 감독은 “김문환은 충분히 출전 시간을 늘려갈 수 있다"며, “그는 체력이 자신의 장점에서 큰 부분을 차지하는 유형의 선수다(physical part is a good portion of his game). 모든 선수에게 해당되는 말이겠지만, 김문환도 곧 경기에 출전할 기회를 잡게 될 것”이라고 말했다.

단, 체룬돌로 감독은 “김문환이 출전했을 때 어떤 역할로 얼마나 뛸 수 있을지는 지켜봐야 한다"고 밝혔다.

또한, 체룬돌로 감독은 부상을 당한 에스코바를 전문 오른쪽 측면 수비수 자원인 김문환이 아닌 왼쪽 측면 수비수 자리에 더 익숙한 홀링스헤드로 대체한 이유에 대해서는 “라이언(홀링스헤드)은 MLS 경험이 많은 선수"라고 말했다. 그는 홀링스헤드에 대해 “공수에서 팀에 골고루 보탬에 되는 자원이다. 그는 올 시즌 새롭게 우리 팀에 합류했으나 매우 짧은 기간에 우리 팀의 시스템을 익혔다. 오늘 그는 교체 투입된 후 좋은 활약을 펼쳤다"고 설명했다.

한편 LAFC는 올 시즌 초반 홈에서 연이어 치른 2연전을 1승 1무로 마무리했다. LAFC는 오는 13일 국내 팬들에게는 데이비드 베컴이 구단주를 맡은 팀으로 잘 알려진 인터 마이애미를 상대로 올 시즌 첫 원정 경기에 나선다.