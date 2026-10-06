프로축구 K리그2 성남, 서보민 코치·박상현 의무트레이너 합류

성남FC가 서보민 코치와 박상현 의무트레이너를 프로팀 코칭 및 지원스태프로 합류시키며 전력을 한층 강화했다. 이번 인선을 통해 선수단 지도 체계의 안정감을 더하고 피지컬 및 부상 관리 시스템을 보다 촘촘히 구축해, 선수단 전력 극대화와 체계적인 컨디셔닝 관리에 속도를 낼 계획이다.

프로팀 코치로 자리를 옮긴 서 코치는 선수 시절 구단의 역사와 함께 호흡했던 베테랑이다. 2014년 강원FC에서 프로에 데뷔한 뒤 포항 스틸러스를 거쳐 2018년 성남에 합류했다. 서 코치는 2018년부터 2022년 2월까지 성남에 몸담으며 핵심 측면 자원으로 활약했다. 특히 2018년 주장으로서 팀의 K리그1 승격을 직접 이끌었으며, 그해 K리그 대상 챌린지 베스트 11에 선정되는 등 뛰어난 기량을 선보였다. 이후 2021년까지 팀의 주장을 맡아 경기장 안팎에서 선수단을 든든하게 이끌었다. 이후 서울 이랜드FC와 김포FC를 거치며 K리그 통산 200경기 이상을 소화한 서 코치는 김포FC 18세 이하(U-18) 수석코치를 거쳐 성남 U-18(풍생고) 코치로 유소년 지도 경험을 쌓았다.

프로팀 의무팀에는 구단 유스 시스템을 잘 이해하고 있는 박 의무트레이너가 합류했다. 2023년 3월부터 구단 유스팀 전담 의무트레이너를 맡아 선수들의 부상 방지와 피지컬 관리를 책임져 온 만큼, 구단에 대한 높은 이해도를 바탕으로 프로 선수들의 컨디션 회복과 퍼포먼스 향상에 크게 기여할 것으로 기대된다.

성남은 구단 철학과 문화를 잘 아는 스태프들의 합류를 바탕으로 팀 결속력을 다지고, 본격적인 승점 사냥과 순위 도약에 집중할 방침이다. 서 코치는 “선수 시절 주장을 맡았던 구단에서 유스 지도자를 거쳐 프로팀 코치로 함께하게 되어 감회가 남다르다”며 “감독님을 든든히 보좌하고 코칭스태프와 선수단 사이의 징검다리 역할을 충실히 수행해 성남이 목표한 결실을 맺을 수 있도록 힘을 보태겠다”고 소감을 전했다. 박 의무트레이너는 "유스팀에 이어 프로팀의 일원으로 함께하게 되어 큰 영광이자 책임감을 느낀다“며 ”선수들이 최상의 컨디션으로 경기에 나설 수 있도록 부상 예방과 빠른 회복 지원에 모든 전문성을 쏟겠다“고 각오를 밝혔다.