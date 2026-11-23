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화성FC가 프로 2년 차에 K리그2 플레이오프(PO) 첫 진출을 확정했다.

화성은 지난 22일 열린 K리그2 33라운드 서울 이랜드FC와 충남아산FC의 경기가 1대 1 무승부로 끝이 나면서, 정규리그 최종전 결과와 관계없이 최종 순위 6위권 안착과 함께 PO 진출권을 확보했다.

모두의 예상을 깨뜨린 묵직한 반전이다. 지난해 젊은 선수단과 함께 프로 무대에 첫발을 내디딘 화성은 올해 초반까지만 해도 하위권에 머물며 쉽지 않은 시간을 보냈다. 그러나 차두리 감독의 전술이 점차 완성도를 더해가면서 마침내 K리그2 판도를 뒤흔드는 주역으로 우뚝 섰다.

5월 한 달간 5경기를 치러 4승1무로 무패를 달렸고, 차두리 감독은 지도자 커리어 첫 K리그 이달의 감독상을 수상했다. 8경기 연속 무패로 4위까지 오른 화성은 7~8월 3연승으로 한때 3위까지 도약했다. 막판 고비가 있었으나 잘 버텨냈고 결국 6위를 확보, PO행에 성공했다.

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이제 K리그1 승격을 향한 마지막 관문이 남았다. 화성은 오는 29일 김포FC와 K리그2 최종전을 치른 뒤 내달 2일 준PO에 나선다. 화성의 최종 순위와 준플레이오프 대진은 29일 결과에 따라 결정된다.

다음 경기 GPC K리그2 00:00 HWA

차두리 감독은 “멀리 있는 결과를 쫓기보다 눈앞에 놓인 한 경기에 진심을 다해 부딪히며 시즌을 치러왔다. 자신의 몫을 다하며 성장해 준 선수들과 변함없이 믿어주신 팬분들 덕분에 너무나 감사한 선물을 받았다. 선수단과 구단, 그리고 팬 모두에게 값진 기회가 찾아온 만큼, 후회 없이 즐길 수 있도록 마지막 순간까지 모든 걸 쏟아붓겠다”고 각오를 밝혔다.

주장 이종성은 “그라운드 위 선수들의 간절함과 뒤에서 묵묵히 지원해 주신 구단 임직원, 늘 함께해 주신 팬분들이 하나로 뭉쳐 일궈낸 결과다. 겸손한 마음으로 남은 무대에서도 화성만의 축구를 후회 없이 펼쳐 보이겠다”고 소감을 전했다.