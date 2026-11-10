프로축구 화성FC, 관내 제로웨이스트 기업 지구스토리와 함께한 ECO 클래스 1회차 성료

프로축구 화성FC가 지난 5일 화성시 봉담읍에 위치한 관내 제로웨이스트 기업 지구스토리에서 지구스토리와 함께하는 ECO 클래스 1회차를 진행했다. 이번 ECO 클래스는 화성FC 사회공헌 브랜드 ‘ORANGE RE:BON’의 일환으로, 구단의 ESG 파트너인 지구스토리와 함께 팬들에게 환경 교육의 기회를 제공하고자 마련됐다.

지구스토리는 화성시를 기반으로 제로웨이스트 제품과 업사이클 체험 프로그램을 운영하는 지역 기업으로, 이번 클래스는 팬들이 일상 속에서 실천할 수 있는 환경 보호 방법을 직접 배우고 체험할 수 있도록 구성됐다. 참가자는 사전 신청을 통해 선착순으로 모집했으며, 선정된 팬들은 무료로 프로그램에 참여했다.

1교시에는 기후위기의 심각성과 제로웨이스트의 필요성을 중심으로, 기후변화가 환경과 일상에 미치는 영향을 함께 짚어보는 환경 교육이 진행됐다. 참가자들은 일상 속 플라스틱 사용을 줄이기 위한 실천 방안에 깊이 공감하며 수업에 집중했다.

이어진 2교시 체험 활동에서는 플라스틱 용기와 유해 화학 성분 사용을 줄일 수 있는 ‘친환경 설거지바’를 직접 만들었다. 수업을 마친 뒤에는 참가자 전원에게 업사이클 소재로 제작한 화성FC 엠블럼 키링과 ESG 수료증을 전달하며 행사를 마무리했다.

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화성FC 사회공헌팀은 “경기장 밖에서도 팬들과 의미 있는 시간을 만들고 싶어 지구스토리와 함께 이번 클래스를 마련했다. 가족 단위 참가자가 많아 아이들과 함께 환경을 생각해볼 수 있는 자리가 됐다. 앞으로도 ECO 클래스를 꾸준히 운영해 팬들과 함께하는 환경 실천을 넓혀가겠다”고 밝혔다.

지구스토리 이예지 대표는 “오늘 만든 ‘친환경 설거지바’처럼 일상 속 작은 실천이 모이면 지구를 지키는 큰 힘이 된다. 환경을 위해 마음을 모아준 화성FC와 팬분들께 감사드리며, 앞으로도 ESG 파트너로서 구단과 함께 지역사회에 친환경 문화를 넓혀가겠다”고 말했다.

이날 아이들과 함께 참여한 팬 김수지 씨는 “무심코 쓰던 세제와 플라스틱이 환경에 이렇게 큰 영향을 준다는 걸 처음 알았다. 아이들과 직접 만들어보니 집에서도 바로 실천할 수 있겠다는 생각이 들었다. 응원하는 화성FC에서 이런 프로그램을 마련해줘 더 뜻깊었고, 다음 회차에도 꼭 참여하고 싶다”고 전했다.

한편, ECO 클래스 2회차는 오는 19일 오후 3시 지구스토리에서 열린다. 2회차에서는 해양쓰레기와 업사이클을 주제로 한 환경 교육에 이어, 바다유리를 활용한 석고방향제 만들기 체험이 진행될 예정이다. 화성FC는 2회차 이후에도 지구스토리와 함께 회차마다 새로운 주제의 교육과 체험 프로그램을 선보이며 ECO 클래스를 정기적으로 운영할 계획이다.