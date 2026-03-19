프로축구 화성, 22일 용인전서 ‘화성 시민의 날 기념’ 홈경기 개최

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 화성FC가 오는 22일 오후 2시 화성종합경기타운에서 열리는 용인FC와의 홈경기를 ‘화성 시민의 날’ 기념 홈경기로 지정하고, 시민들과 함께하는 풍성한 축제를 개최한다. 이번 홈경기는 지역 사회와 상생하며 시민들이 자부심을 느낄 수 있는 다채로운 프로그램들로 꾸며진다.

먼저 화성시를 빛낸 빙상 영웅들이 경기장을 찾아 승리의 기운을 불어넣는다. 화성시청 소속이자 2026 밀라노 동계올림픽 쇼트트랙 메달리스트인 노도희, 신동민은 장외 부스에서 팬사인회를 통해 팬들과 소통하며, 경기 시작 전에는 승리 기원 시축자로 나서 경기장의 열기를 한층 더할 예정이다.

팬들을 위한 밀착형 이벤트와 볼거리도 가득하다. 화성시 마스코트 ‘코리요’와 화성FC의 새 얼굴 ‘마스’는 포토존 운영과 그리팅 시간을 통해 팬들에게 특별한 추억을 선사하며, 선수단과 함께 그라운드에 동반 입장해 현장 분위기를 고조시킬 예정이다.

또한 장외 광장에는 공식 서포터즈 ‘오렌지샤우팅’과 ‘뀨울크루’ 응원단 부스가 마련되어 건전한 응원 문화 확산에 앞장서며, ‘응원 도구 제작소’에서는 팬들이 직접 커스텀 깃발을 제작해 실전 응원에 활용할 수 있는 이색적인 체험 기회를 제공한다.

지역 사회와의 상생과 나눔을 위한 의미 있는 발걸음도 이어진다. 화성시 지역 특산물을 홍보하고 판매하는 ‘도농브릿지’ 협업 부스를 통해 지역 경제 활성화에 기여하는 한편, 굿네이버스와 함께하는 ‘고려인 후손 돕기 캠페인’을 진행해 사회적 책임 실천에도 앞장선다. 특히 에스코트 키즈는 전원 화성 시민들로 선발해 선수들과 함께 호흡하며 잊지 못할 경험을 함께하게 된다.

한편, 오는 22일 오후 2시 화성종합경기타운에서 펼쳐지는 용인FC와의 하나은행 K리그2 4라운드 홈경기는 NOL(놀) 티켓을 통해 예매가 가능하다. 아울러 상세 이벤트 내용은 구단 소셜미디어(SNS)를 통해 확인할 수 있다.