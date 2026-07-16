프로축구 화성, 화성여자단기청소년쉼터와 업무협약 체결 및 기부금 전달

프로축구 K리그2 화성FC가 지역 내 위기 청소년들을 보호하는 화성여자단기청소년쉼터와 업무협약을 체결하고 기부금 전달식을 가지며 상생과 나눔의 가치를 실천했다.

이번 기부금 전달은 지난달 화성FC 대학생 마케터 ‘오렌지크루’가 진행한 자발적인 위생용품 기부 활동의 연장선에서 마련됐다. 당시 ‘오렌지크루’는 자발적인 논의를 통해 생리대와 여성청결제, 샴푸, 바디워시, 온열팩, 세탁세제 등 일상에 필요한 위생·생활용품을 화성여자단기청소년쉼터에 직접 기부했다.

전달된 기부금은 구단과 선수단의 마음이 고루 담겨 의미를 더했다. 특히 지난 5월 화성FC가 개최한 여성 기부 풋살대회 ‘마스 퀸컵’의 참가비 전액과 함께 화성FC 선수가 수상한 월간 MVP 상금 100만원을 모두 쉼터에 전액 기부했다.

화성FC 송종국 대표이사는 “‘오렌지크루’의 따뜻한 아이디어로 시작된 인연이 공식 업무협약이라는 뜻깊은 결실로 이어지게 되어 기쁘다”며 “앞으로도 연고 지역 내 소외된 이웃과 위기 청소년들이 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 든든한 버팀목 역할을 다하겠다”고 뜻을 밝혔다.

화성여자단기청소년쉼터는 청소년복지지원법에 따라 가정 기능 상실이나 학교 부적응 등으로 위기에 놓인 청소년의 가출을 예방하고 보호하는 시설이다. 가정 밖으로 나온 청소년들이 안전하게 머물며 다시 안전한 사회로 복귀할 수 있도록 상담, 주거, 학업, 자립 등을 다각도로 지원하고 있다.

기부금은 쉼터 청소년들의 안정적인 생활 환경 조성과 자립 프로그램 운영에 사용될 예정이다. 아울러 화성FC는 이번 업무협약을 계기로 화성여자단기청소년쉼터와 연계하여 위기 청소년들을 위한 스포츠·문화 체험 기회 제공 등 다각적인 사회공헌활동을 지속해나갈 계획이다.