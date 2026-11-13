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안드레 감독 시투 및 선수단 단체관람 진행충남아산FC
강동훈

프로축구 충남아산FC, 여자프로농구 우리WON 승리 위해 뭉쳤다! 안드레 감독 시투 및 선수단 단체관람

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프로축구단 충남아산FC가 지난 13일 아산이순신체육관을 찾아 여자프로농구 아산 우리은행 우리WON의 승리에 힘을 보탰다.

 

이번 방문은 아산을 연고로 하는 두 프로구단의 교류를 증진하고 지역 스포츠 문화 활성화에 기여하고자 마련됐다. 경기에 앞서 안드레 감독은 익숙한 그라운드를 벗어나 코트 위에서 농구팬들과 만났다.

 

승리 기원 시투에 참여한 뒤에는 선수단과 함께 관중석에서 응원을 이어갔다. 선수단도 한마음으로 우리WON의 승리를 기원했다. 평소 팬들의 응원을 받던 선수들은 이날 팬이 되어 관중들과 함께 경기를 즐겼다.

 

안드레 감독은 “시투에 초청해 주신 우리WON 구단 관계자분들께 감사드린다. 선수들과 함께 같은 아산을 연고로 하는 팀을 응원할 수 있어 뜻깊었다. 앞으로도 두 구단이 서로 좋은 기운을 주고받으며 아산 시민들에게 즐거움을 전했으면 좋겠다”고 소감을 전했다.

 

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충남아산FC는 이번 행사를 계기로 우리WON과의 교류를 이어가며 지역 구단 간 상생 협력 기반을 다질 계획이다. 우리WON은 오랜 역사와 전통을 자랑하는 명문 구단으로 WKBL 출범 이후 역대 최다 통합 우승(13회)을 차지하며 한국 여자농구를 대표하는 팀으로 자리매김했다.

작성자:강동훈

취재 기자

골닷컴 코리아 기자 강동훈입니다. 유년기 시절부터 꾸준히 축구를 취미로 해오고 또 축구를 시청해오면서 축구는 제 모든 것이었습니다. 결국 축구와 관련된 직종을 찾아 나섰고 골닷컴과 연을 맺으면서 기자 생활을 시작, 덕업일치의 삶을 살아가고 있습니다.

 

2021년부터 골닷컴에서 국내 K리그와 축구대표팀 현장을 발로 뛰면서 취재하고, 유럽 5대 리그(잉글랜드·스페인·이탈리아·독일·프랑스)를 포함해 해외 리그에 관해서 연재하고 있습니다. 항상 양질의 콘텐츠, 정확하고 좋은 기사를 생생하게 전달하겠습니다.

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