프로축구 강원, 저출산 극복·지역 공동체 응원 위한 ‘웰컴 베이비 프로젝트’ 운영

프로축구 K리그1 강원FC가 저출산 극복과 지역 공동체 응원을 위한 지역 상생 프로젝트를 진행한다.

26일 강원에 따르면 도내 저출산 문제와 지역 소멸 위기에 대응하고, 또 지역사회와 함께 신생아 출산 가정을 축하하기 위해 ‘웰컴 강원 베이비 프로젝트’를 운영한다. 이번 프로젝트는 강원특별자치도 내 시·군 보건소와 협력해 2026년 출산 예정 가정과 출산 가정을 대상으로 운영한다.

프로젝트는 오는 6월 둘째 주부터 12월까지로 6개월 동안 이어진다. 10개 시·군에서 우선 시행한 후 더 많은 출산 가정과 기쁨을 나눌 수 있도록 향후 도내 18개 시·군 전체로 사업을 확대해 나갈 예정이다.

강원은 출산 가정을 위한 ‘출산 축하 패키지’를 마련했다. 패키지에는 출산 축하 메시지 카드와 홈경기 티켓 교환권, 아기 수면 배려 자석 안내판이 담긴다. 강원은 시·군 보건소와 협력해 임산부 등록 가정에 ‘출산 축하 패키지’를 선물한다.

김병지 강원 대표이사는 “지역사회와 함께 아이의 탄생을 축하하고 신생아 출산 가정이 강원을 처음 만나는 뜻깊은 순간을 만들고자 이번 프로젝트를 준비했다”며 “강원이 도민 삶 가까이에서 함께하는 구단으로 자리할 수 있도록 다양한 지역 밀착 활동을 이어가겠다”고 말했다.