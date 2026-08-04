프로축구연맹·K리그 어시스트, K리그 선수 대상 법률 교육 진행

한국프로축구연맹과 사회공헌재단 K리그 어시스트가 K리그 선수를 대상으로 법률 교육을 실시한다.

사회공헌재단 K리그 어시스트는 2024년부터 K리그 선수를 대상으로 무료 법률 자문과 법률 교육을 진행하고 있다. 선수들이 경기 안팎에서 발생할 수 있는 법률 문제를 예방하고 프로선수로서 올바른 윤리 의식과 책임감을 갖출 수 있도록 마련됐다.

올해로 3년째를 맞는 이번 교육은 이달 5일 강원FC를 시작으로 9일 안산 그리너스, 10일 제주 SK, 15일 수원 삼성, 16일 수원FC 순으로 진행하고 있으며, 이후 K리그 전 구단을 대상으로 확대 운영할 계획이다.

특히 올해는 사회공헌재단 K리그 어시스트 법률자문단과 프로축구연맹 법무팀이 손을 잡고 공동 교육을 진행한다. 기존 교육 내용에 프로축구연맹의 2026년 K리그 부정방지 활동 관련 내용을 추가해 교육 범위를 확대했다. 주요 교육 내용은 승부조작, 폭행, 성폭력, 음주운전 예방과 계약·초상권 관련 법률 지식 등이다.

양중진 대표변호사(법무법인 솔)는 “최근 팬들은 선수들에게 경기력뿐만 아니라 높은 수준의 책임감과 윤리 의식을 기대하고 있다. 선수들이 기본적인 법률 지식을 갖추고 경기 안팎에서 발생할 수 있는 다양한 법적 문제를 예방하는 것이 중요하다. 이번 교육이 선수들이 올바른 프로선수로 성장하는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다.