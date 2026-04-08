프로축구연맹, 2026년도 통합축구단 발대식 개최

[골닷컴] 배웅기 기자 = 한국프로축구연맹(총재 권오갑)과 서울시립발달장애인복지관(관장 최선자)이 7일 서울 동작구 소재 보라매공원에서 2026년도 한국프로축구연맹 통합 발대식을 개최했다.

통합축구는 발달장애인 '스페셜 선수'와 비장애인 '파트너 선수'가 한 팀이 돼 축구 경기에 임하는 종목이다. 이는 발달장애인의 사회적 인식 개선과 장애 구분 없는 사회 환경 조성을 목적으로 한다.

연맹은 지난 2021년부터 K리그 구단이 참가하는 통합축구대회를 개최해 왔고, 2023년부터는 복지관과 업무협약을 통해 직접 연맹 통합축구단을 창단해 운영하고 있다.

이번 발대식은 이종권 연맹 본부장과 최선자 복지관 관장을 비롯한 양 기관 관계자와 선수단이 참석했고, ▲기부금 전달식·▲통합축구단 운영 현황 공유·▲선수단 기념 촬영·▲통합축구 경기 순으로 진행됐다. 주장 송준석은 "발대식에 함께해 주신 관계자분들께 감사드린다. 올해도 경기장 안팎으로 서로 믿고 소통하며 한 팀으로 더 좋은 모습을 보일 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

올해 연맹 통합축구단 스페셜 선수는 20명이다. 이들은 바리스타, 어린이집 보육 도우미, 음악 강사 등 다양한 직업군에 종사하면서 퇴근 후에는 주 2회 훈련에 참가하고 있다.

연맹은 축구 용품 지원, 합동 훈련, 대회 참가 등 통합축구단 운영을 지속적으로 지원할 계획이다. 해당 재원은 연맹 임직원·K리그 심판·경기감독관·기술연구그룹(TSG) 위원 등 K리그 구성원이 월 급여의 1%를 기부하는 '급여 1% 기부 캠페인'을 통해 마련됐고, 재단법인 K리그어시스트가 운영을 지원한다.