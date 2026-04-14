프로축구연맹·디즈니코리아, ‘토이 스토리’ 테마 협업…K리그 구단별 캐릭터 4월 중 공개

[골닷컴] 강동훈 기자 = 한국프로축구연맹이 월트디즈니 컴퍼니 코리아(이하 디즈니코리아)와 손잡고 디즈니·픽사의 인기 애니메이션 ‘토이 스토리’ 테마 협업을 진행한다. 지난해 큰 화제를 모았던 ‘주토피아’ 테마 협업에 이은 두 번째 만남이다.

‘주토피아’ 테마 협업은 앞서 ‘팀 K리그’ 유니폼 제작, FC서울 홈경기 시축, 더현대 서울 및 K리그 구장별 팝업스토어 운영 등 다채로운 프로그램으로 팬들을 만났다. 특히 더현대 서울에서 열렸던 팝업스토어는 누적 방문객 약 6만 명을 기록하며 K리그와 디즈니 팬들 모두를 사로잡는 저력을 보였다.

이번 협업에서는 K리그 구단별 ‘토이 스토리’ 캐릭터를 선정하고, 이를 반영한 다양한 프로그램을 전개할 예정이다. 각 구단에 매칭될 캐릭터는 4월 중 공개된다. 본격적인 협업은 5월 전북 현대 홈경기에서 첫선을 보인 뒤, 이어 대전 하나시티즌, 인천 유나이티드 홈경기에서도 차례대로 공개되며 열기를 이어갈 계획이다.

또한, ‘토이 스토리5’ 개봉 시점인 6월 중순에는 한정판 협업 제품을 만나볼 수 있는 팝업스토어가 문을 연다. 관련 상세 정보는 K리그 공식 인스타그램을 통해 순차적으로 안내될 예정이다.

프로축구연맹은 “이번 협업을 통해 축구장을 찾는 팬들이 경기 관람뿐만 아니라 색다른 즐거움을 현장에서 경험하기를 기대하고 있다”면서 “아울러 전 세대를 아우르며 사랑받는 ‘토이 스토리’ 테마 협업을 통해 K리그가 대중에게 더 친근하게 다가가는 계기를 마련할 계획”이라고 밝혔다.