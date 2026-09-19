프로축구연맹, 두 번째 뷰잉 파티 성료…도쿄서 ‘전설매치’ 경기 단체 관람

한국프로축구연맹이 주최하고 주일한국문화원과 플랫풋볼이 후원하는 ‘K리그 데이 인터내셔널 뷰잉 파티(이하 ‘뷰잉 파티’)’가 지난 12일 일본 도쿄에서 열렸다.

뷰잉 파티는 해외 K리그 팬층 확대와 현지 미디어 및 축구 관계자들과의 교류를 위해 지난해 처음 개최된 행사다. 올해는 추첨을 통해 선정된 팬과 미디어 관계자 등 100여 명이 도쿄 신주쿠에 위치한 스포츠펍에 모였다.

참석자 중 일본인 팬이 약 60%, 한국인 팬이 약 40%를 차지했다. 특히 올해는 아사히신문, 교도통신, CE 미디어 하우스, DAZN 등 일본 주요 언론·미디어사와 J리그 관계자들이 참석해 K리그와 일본 축구 관계자들이 한자리에서 교류하는 시간을 가졌다.

참석자들은 하나은행 K리그1 2026 29라운드 전북 현대와 FC서울의 ‘전설매치’를 생중계로 함께 관람했다. 일본에 거주하는 양 팀 팬들이 한자리에 모여 각자의 팀을 응원했으며, FC서울이 클리말라의 멀티골로 2대1 승리를 거두자 곳곳에서 환호가 터져 나왔다.

아울러 과거 FC서울에서 활약했던 다카하기 요지로가 게스트로 참석해 팬들과 만났다. 다카하기는 경기 전후로 진행된 이벤트와 소통 시간을 통해 K리그에서의 경험과 당시 이야기를 팬들에게 전했다.

한편, 올해 두 번째로 개최된 뷰잉 파티를 성황리에 마친 프로축구연맹은 앞으로도 일본을 비롯한 해외 각국에서 다양한 방식으로 K리그를 알리고 현지 팬 및 관계자들과의 접점을 넓혀갈 계획이다.