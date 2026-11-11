'프로를 꿈꾸는 후배를 위해' 충남아산, U-18 그룹 멘토링 진행

[골닷컴] 배웅기 기자 = 충남아산FC가 프로를 꿈꾸는 U-18을 위해 발 벗고 나섰다.

충남아산은 지난 5일 이순신종합운동장에서 U-18을 대상으로 유소년 그룹 멘토링을 진행했다.

이번 멘토링은 '유소년 원포인트 레슨 프로그램'의 연장선으로 유소년에게 동기 부여와 목표 의식을 심어 주고 1군과 유소년 팀의 연계성을 강화하고자 기획됐다. 이날 멘토링에는 김진영, 김영남, 박세직, 김종민이 참여했다.

프로그램은 네 선수의 경험 공유를 시작으로 포지션별 그룹 토론과 질의응답 순으로 이어졌다. 김종민은 훈련에 임하는 자세와 자기 관리의 중요성을, 김영남은 프로 팀 입단을 위한 준비 과정을 공유했다. 김진영은 프로로 성장하기까지 과정을, 박세직은 슬럼프·부상·주전 경쟁의 어려움을 극복한 경험을 나눴다.

이후 포지션별로 나눠 가까이에서 소통하는 시간을 가졌다. U-18 선수단은 같은 포지션의 선배에게 궁금했던 점을 질문하고 여러 고민을 털어놓았다.

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박세직은 "배움의 대상은 중요하지 않다고 생각한다. 베테랑인 저 역시도 경쟁자를 보고 배우며 팀에서 쓰임을 찾았다. 제 경험이 조금이나마 도움이 됐으면 좋겠고, 모두 조급해하지 말고 자신이 할 수 있는 일에 최선을 다했으면 한다. 프로 무대에서 함께 뛰는 날을 응원하겠다"고 전했다.

충남아산 U-18 골키퍼 공다훈은 "좋은 기회로 멘토링에 참여할 수 있어 뜻깊었고, 많이 배웠다. 이 시간을 통해 개인적으로 더 성장한 것 같다. 특히 선배들도 슬럼프와 경쟁 속에서 고민한 시기가 있었다는 이야기가 기억에 남는다"고 밝혔다.