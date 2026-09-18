‘풋살 열기로 캠퍼스 달궜다!’ 충남아산FC, 호서대와 ‘제2회 스타디움 컵’ 풋살대회 개최

프로축구 충남아산FC가 지난 14일부터 16일까지 호서대학교 아산캠퍼스에서 호서대 스포츠마케팅 동아리 ‘스타디움’과 함께 ‘제2회 스타디움 컵: Play With 충남아산FC’를 개최했다.

충남아산FC는 올해로 2회를 맞이한 ‘스타디움컵’에서 물품 후원과 홍보 부스 운영을 통해 지역 대학과의 협력 기반을 확대하고 대학생들이 충남아산FC를 보다 가까이에서 경험하고 구단과 소통할 수 있는 기회를 마련했다.

이번 대회에는 총 16개 팀이 출전했으며 참가 선수와 현장 관람객 등 약 500여명이 함께했다. 참가팀은 4개 팀씩 조를 나눠 조별리그를 치렀고 각 조 상위 2개 팀이 8강에 올라 토너먼트로 우승을 다퉜다.

3일간 펼쳐진 치열한 승부 끝에 ‘M'S KNIGHTS’ 팀이 우승을 거뒀으며 ‘세출리FC’외 ‘치치FC’가 각각 준우승과 3위를 차지했다. 수상팀 시상식은 오는 19일 이순신종합운동장에서 열리는 천안시티FC와의 홈경기에서 진행된다. 수상팀은 프로축구 경기가 열리는 그라운드에 올라 팬들과 함께 수상의 기쁨을 나눌 예정이다.

대회 현장에서는 ▲충남아산FC를 이겨라 ▲충남아산FC를 잡아라 등의 참여형 홍보 부스가 운영됐다. 해당 부스 미션을 완료한 참가자에게는 추첨을 통해 충남아산FC 전사 머플러와 리유저블백, 티티 머리띠 등 다양한 구단 MD 상품을 선물했다.

대회 마지막 날인 16일에는 충남아산FC 박주영 선수가 호서대를 방문해 현장 열기를 더했다. 팬사인회를 비롯해 랜덤 리프팅과 일대일 드리블 챌린지에 직접 참여하며 학생들과 특별한 추억을 만들었다.

충남아산FC 관계자는 “이번 대회는 승패를 넘어 참가자들이 화합을 나누고 추억을 쌓는 축제의 장이었다. 스타디움 컵을 계기로 대학생들이 충남아산FC와 더욱 가까워지고 경기장을 찾게 되길 바란다”고 전했다.