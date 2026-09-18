‘풀 스타디움상’ 수원·‘플러스 스타디움상’ 화성…K리그2 2차 클럽상 결과 발표

한국프로축구연맹이 K리그2 12~22라운드의 관중 유치, 마케팅, 잔디 관리 성과를 각각 평가해 ▲풀 스타디움상, ▲플러스 스타디움상, ▲팬 프렌들리 클럽상, ▲그린 스타디움상 수상 구단을 선정 및 발표했다.

수원 삼성은 12~22라운드에 열린 총 5번의 홈경기에서 평균 유료 관중 15,052명을 기록해 가장 많은 관중을 유치한 구단에게 주어지는 ‘풀 스타디움상’을 수상했다.

지난 차수 대비 평균 관중이 가장 많이 늘어난 구단에게 수여하는 ‘플러스 스타디움상’은 화성이 수상했다. 화성FC는 지난 1~11라운드 평균 유료 관중 2,436명 대비 2,248명이 증가한 평균 4,684명을 기록했다.

‘팬 프렌들리 클럽상’은 마케팅, 팬 서비스 등을 평가해 가장 팬 친화적인 활동을 펼친 구단에 수여하는 상으로, 1차 심사위원회 평가(40%), 2차 그룹별 투표(기자단 40%, 팬 20%) 점수를 더해 수상 구단을 선정했다.

그 결과 K리그2 ‘팬 프렌들리 클럽상’은 ▲인공지능 기반 팬 맞춤형 콘텐츠 제공, ▲사이버 도박·아동 실종 등 사회 문제 예방 캠페인 진행, ▲어린이 팬 매치볼 딜리버리 이벤트·유스 클리닉 행사 개최로 팬들의 마음을 사로잡은 서울 이랜드FC가(93.2점)가 차지했다.

2위를 차지한 충북청주FC(86.4점)는 자체 온라인 쇼핑몰 ‘아고라’를 통한 상품 출시, 3위 용인FC(82.4점)는 홈경기 관람객 설문조사 진행 등으로 좋은 평가를 받았다.

‘그린 스타디움상’은 기존 경기 감독관과 원정팀 선수단 평가에 주심, 부심 및 홈팀 선수단의 평가를 함께 반영해 수상 구단을 선정했다. 그 결과 천안시티FC의 홈구장인 천안종합운동장이 가장 높은 점수를 받았다. 천안도시공사는 잔디 밀도와 뿌리 생육을 지속적으로 관리·개선하며 천안종합운동장의 최적의 그라운드 상태를 유지했다.