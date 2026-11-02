풀타임 소화한 손흥민, 3경기 연속 ‘침묵’…LAFC는 미네소타에 1대 3 완패→PO 상위 시드 불발

손흥민(34·LAFC)이 또 웃지 못했다.

손흥민은 2일(한국시간) 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 열린 미네소타 유나이티드와 2026 미국 메이저리그사커(MLS) 정규리그 33라운드 홈경기에서 선발 출전해 풀타임을 소화했다. 다만 침묵을 지킨 가운데 팀은 1대 3으로 완패했다. 3경기 무승(2무1패)의 늪에 빠진 LAFC는 서부 콘퍼러스 15개 팀 중 6위(12승11무10패·승점 47)에 머물렀다.

LAFC는 이미 플레이오프(PO) 진출권은 확보했으나 이날 패배로 인해 1경기만 남겨둔 가운데서 4위 세인트루이스 시티(승점 51)와 격차가 승점 4로 벌어져 PO 1차전을 홈에서 치르는 상위 시드는 받지 못하게 됐다.

MLS는 팀당 34경기를 치른 뒤 동·서부 콘퍼런스 각각 9개 팀이 PO에 참가해 우승 경쟁을 이어간다. 동·서부 콘퍼런스 내 1~7위는 16강으로 직행하고, 8·9위팀은 단판 승부를 치러 승리팀이 16강에 진출한다. 이후 16강부터는 토너먼트 형식으로 최종 우승자를 가린다.

16강은 각 콘퍼런스 1위팀은 와일드카드 진출팀과 2위팀은 7위팀, 3위팀은 6위팀, 4위팀은 5위팀과 각각 맞붙는다. 이 중 1∼4위팀은 3판 2승제인 PO 1라운드에서 1차전과 3차전(필요시)을 홈에서 치르는 이점을 얻는다.

이날도 2선 공격형 미드필더로 나선 손흥민은 아르민도 지프, 레오 발타 등과 함께 공격을 이끌면서 드니 부앙가를 지원했다. 손흥민은 중앙에서 주로 움직임을 가져가면서 위협적인 기회를 만드는 등 좋은 퍼포먼스를 선보였으나 아쉽게도 공격포인트와 인연을 맺진 못했다.

특히 전반 33분에 나온 결정적 슈팅이 아쉬웠다. 부앙가의 패스를 건네받은 손흥민은 공을 몰고 전진한 후 페널티 아크서클에서 수비수들에게 에워싸이면서 공간이 없는 상황에서도 왼발로 오른쪽 골문 구석을 겨냥해 슈팅을 때렸다. 그러나 골키퍼 드레이크 캘린더가 몸을 날리면서 팔을 힘껏 뻗어 막았다.

축구 통계 전문 매체 풋몹에 따르면 손흥민은 볼 터치 45회, 슈팅 2회(유효슈팅 1회), 패스 성공률 87%(27/31회), 키패스 4회, 공격지역 패스 10회, 롱패스 3회, 드리블 돌파 성공 1회, 볼 리커버리 1회, 지상볼 경합 승리 2회, 피파울 1회 등을 기록했다. 평점은 7.2점으로 팀 내에서 두 번째로 최고점이었다.

LAFC는 전반 29분 선제골을 내줬다. 롱스로인 이후 문전 앞 혼전 상황이 벌어지면서 공이 뒤로 흐르자 호아킨 페레이라가 왼발 하프발리 슈팅으로 선제골을 터뜨렸다. 이어 전반 34분에 추가골을 헌납했다. 페널티 박스 안에서 켈빈 예보아가 헤더 패스를 연결하자 문전 앞으로 쇄도한 체리온 발레리우스가 오른발로 마무리했다.

전반전을 0대 2로 마친 LAFC는 반격에 나섰으나 번번이 기회를 날렸고, 도리어 후반 36분 쐐기골까지 허용했다. 페레이라가 마우리시오 곤살레스의 패스를 받아 페널티 아크서클 왼쪽 부근에서 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 패색이 짙어진 LAFC는 후반 45분 페널티 박스 중앙에서 세르히오 바스케스가 환상적인 바이시클킥으로 만회골을 터뜨리며 영패는 면했다.