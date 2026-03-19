포항, K리그1에서 부천과 첫 대결... 시즌 첫 승 도전

[골닷컴] 이현민 기자 = 포항스틸러스가 홈에서 부천FC를 상대로 시즌 첫 승에 도전한다.

포항은 오는 22일 오후 4시 30분 포항스틸야드에서 부천과 하나은행 K리그1 2026 5라운드를 치른다. 지난 18일 열린 홈에서 열린 FC서울전에서 0-1로 패하며 첫 승을 거두지 못한 포항은 부천을 상대로 다시 한번 첫 승에 도전한다. 전반 종료 직전 트란지스카의 퇴장으로 수적 열세에 놓였지만, 강한 집념을 바탕으로 후반전에도 단단한 경기력을 이어갔다. 비록 득점에는 실패했지만, 장기 부상에서 복귀한 완델손이 출전 시간을 늘려가며 경기 감각을 끌어올리고 있는 점은 긍정적이다.

주말 홈경기를 맞아 다양한 이벤트도 마련했다. 직전 경기 티켓 또는 예매 내역 인증 시 푸마 짐색과 사인볼 등 다양한 선물이 걸린 경품 추첨 이벤트에 참여할 수 있다. 아울러 3·4월 홈경기 8연전 기간에는 출석체크 이벤트도 함께 운영해 4경기, 8경기 출석 관중에게 경품이 제공된다. 올 시즌 폭발적인 가능성을 보여주고 있는 황서웅의 포토존과 핸드 스텝퍼 게임을 비롯해 멤버십 팬사인회, 푸드존과 푸드트럭, 선수프레임 15종이 추가된 포토이즘까지 더해져 홈 관중들에게 풍성한 즐길 거리를 제공할 예정이다.

스틸스토어에서는 가벼운 소재로 제작한 텀블러와 아크릴 키링 등 실생활에서 활용도 높은 상품을 선보인다. 또한 선수단과 동일한 디자인인 공식 용품 후원사 푸마의 트레이닝복도 판매한다. 구매한 유니폼을 지참해 현장 마킹 부스를 방문하면 2026시즌 유니폼 마킹을 진행할 수 있다. 장내에서는 식전 퀴즈 이벤트를 통해 정답자 5명에게 푸마 볼캡을 증정하며, 하프타임에는 파나크 영덕과 함께하는 이벤트를 통해 5명에게 호텔 숙박권을 제공한다.

이벤트 관련 자세한 내용은 구단 공식 소셜 미디어에서 확인할 수 있다. 포항스틸러스 홈경기 티켓 예매는 구단 공식 홈페이지와 티켓링크를 통해 가능하다.