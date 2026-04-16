포항, 19일 안방서 안양과 격돌…홈 팬 응원 속 반등 기틀 마련한다

[골닷컴] 배웅기 기자 = 포항스틸러스가 안방에서 FC안양 상대로 반등을 노린다.

포항은 오는 19일 오후 4시 30분 포항스틸야드에서 안양과 하나은행 K리그1 2026 8라운드 홈 경기를 치른다. 직전 제주SK FC전에서 0-2로 패하며 연승을 마감한 포항은 홈 8연전 중 남은 2경기에서 반드시 분위기 반전을 꾀한다는 각오다.

현재 2승 3무 2패(승점 9)로 6위에 위치해 있는 포항은 안양전 결과에 따라 3위까지 넘볼 수 있다.

이날 포항은 '포스코 포항제철소 파트너사협회 데이'를 진행한다. 선착순 2천 명에게 음료가 제공되며 명함 추첨을 통해 파나크영덕 숙박권, 푸마 의류·볼캡·짐색 등 푸짐한 경품을 증정한다. 또한 홈 8연전 출석체크 이벤트와 직전 경기 티켓 혹은 예매 내역 인증 시 참여할 수 있는 '웰컴백 캡슐 드로'가 마련됐다. 이 밖에도 박찬용 엠블럼 포토존, 타임스토퍼 게임, 멤버십 팬사인회, 포토이즘 등 다양한 프로그램이 준비돼 있다. 먹거리 역시 푸드트럭과 푸드존에서 즐길 수 있다.

4월 홈 경기 기간 동안에는 S구역 관람객 대상으로 응원 타월 증정 이벤트가 진행된다. S3-S5 구역 티켓 정가 구매시 1매당 슬로건 응원 타월이 제공된다. 온라인으로 3매 이상 예매할 시에는 후반기 홈 경기 할인 쿠폰이 지급된다.

스틸스토어에서는 지난해 빼빼로 에디션에 이어 칸쵸 에디션을 출시했다. 칸쵸 3팩과 스틸러스 카드가 포함된 패키지를 판매한다. 경기 전에는 장내 분위기를 한층 끌어올릴 '스틸야드 퀴즈 타임'이 열린다. 이어 황인재의 2~3월 K리그 의사가 만든 링티 이달의 세이브 시상식이 개최된다.