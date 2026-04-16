Goal.com
Live
포항스틸러스포항스틸러스
배웅기

포항, 19일 안방서 안양과 격돌…홈 팬 응원 속 반등 기틀 마련한다

포항 스틸러스 vs FC안양
포항 스틸러스
FC안양
K리그1

[골닷컴] 배웅기 기자 = 포항스틸러스가 안방에서 FC안양 상대로 반등을 노린다.

포항은 오는 19일 오후 4시 30분 포항스틸야드에서 안양과 하나은행 K리그1 2026 8라운드 홈 경기를 치른다. 직전 제주SK FC전에서 0-2로 패하며 연승을 마감한 포항은 홈 8연전 중 남은 2경기에서 반드시 분위기 반전을 꾀한다는 각오다.

현재 2승 3무 2패(승점 9)로 6위에 위치해 있는 포항은 안양전 결과에 따라 3위까지 넘볼 수 있다.

이날 포항은 '포스코 포항제철소 파트너사협회 데이'를 진행한다. 선착순 2천 명에게 음료가 제공되며 명함 추첨을 통해 파나크영덕 숙박권, 푸마 의류·볼캡·짐색 등 푸짐한 경품을 증정한다. 또한 홈 8연전 출석체크 이벤트와 직전 경기 티켓 혹은 예매 내역 인증 시 참여할 수 있는 '웰컴백 캡슐 드로'가 마련됐다. 이 밖에도 박찬용 엠블럼 포토존, 타임스토퍼 게임, 멤버십 팬사인회, 포토이즘 등 다양한 프로그램이 준비돼 있다. 먹거리 역시 푸드트럭과 푸드존에서 즐길 수 있다.

4월 홈 경기 기간 동안에는 S구역 관람객 대상으로 응원 타월 증정 이벤트가 진행된다. S3-S5 구역 티켓 정가 구매시 1매당 슬로건 응원 타월이 제공된다. 온라인으로 3매 이상 예매할 시에는 후반기 홈 경기 할인 쿠폰이 지급된다.

K리그1
포항 스틸러스 crest
포항 스틸러스
POH
FC안양 crest
FC안양
FCA

스틸스토어에서는 지난해 빼빼로 에디션에 이어 칸쵸 에디션을 출시했다. 칸쵸 3팩과 스틸러스 카드가 포함된 패키지를 판매한다. 경기 전에는 장내 분위기를 한층 끌어올릴 '스틸야드 퀴즈 타임'이 열린다. 이어 황인재의 2~3월 K리그 의사가 만든 링티 이달의 세이브 시상식이 개최된다.

광고