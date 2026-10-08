포항, 푸마·하우스오브낭만과 함께한 스페셜 유니폼 공개

[골닷컴] 이현민 기자 = 포항스틸러스가 푸마·하우스오브낭만과 함께한 스페셜 유니폼을 선보인다.

포항은 8일 "글로벌 스포츠 브랜드 푸마(PUMA)와 라이프스타일 브랜드 하우스오브낭만과 협업한 ‘헤리티지 프로젝트’를 진행했다"며 "구단의 역사와 상징적인 순간을 재조명하기 위해 1년간 준비한 프로젝트"라고 전했다.

이번 유니폼은 포항이 1996/97, 1997/98 아시안 클럽 챔피언십에서 2년 연속 우승을 차지하며 아시아 정상에 올랐던 당시의 낭만적인 순간을 모티브로 삼았다. 당대 선수단이 착용했던 ‘시안 블루’ 컬러 유니폼에 하우스오브낭만의 감각을 더해 새롭게 재해석했다.

엠블럼에는 일출과 호미곶, 태양, 강철, 불꽃 등 포항을 상징하는 요소가 담겼다. 뒷면에는 ‘낭만’이라는 한글 레터링 디테일을 더해 협업 콘셉트를 강조했으며, ‘헤리티지 프로젝트’ 라벨을 더해 협업의 정체성을 담았다. 스페셜 자켓에는 엠블럼을 자수 형태로 구현했다.

협업 컬렉션과 함께 공개한 캠페인 영상과 화보에는 ‘시안 블루’ 시대 선수였던 박태하 감독을 비롯해 신광훈, 완델손, 김동진, 황서웅이 참여했다. 포항 죽도시장, 구단 제휴 카페, 미용실 등 지역 곳곳에서 촬영했고, 포항 시민도 함께해 구단의 과거와 현재를 연결하며 프로젝트의 의미를 더했다.

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유니폼과 스페셜 자켓은 8일 오후 2시부터 포항스틸러스 온라인스토어와 푸마 공식 온라인몰, 하우스오브낭만 공식 홈페이지에서 구매할 수 있다. 오는 18일 포항스틸야드에서 열리는 FC안양과 하나은행 K리그1 2026 32라운드 홈 경기 당일에는 스틸 스토어 N에서도 구매 가능하며 낭만 짐색과 머플러, 반다나 등 협업 상품을 함께 선보인다. 2만 원 이상 구매 고객 선착순 500명에게는 푸마·하우스오브낭만 슬로건을 제공하며, 20만 원 이상 구매 고객 선착순 18명에게는 선수단 폴라로이드 사진을 증정한다.

한편 이번 유니폼은 안양전에서 포항 선수단이 착용할 예정이다.