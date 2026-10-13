포항 통합 축구 팀, K리그 플레이원컵 출정식 진행…대회 2연패 정조준

[골닷컴] 이현민 기자 = 포항스틸러스 통합 축구 팀이 2연패에 도전한다.

포항 통합 축구 팀은 13일 포항 사무국에서 2026 K리그 PlayONE CUP(이하 플레이원컵)' 출정식을 가졌다. 플레이원컵은 한국프로축구연맹이 주최하고 하나금융그룹과 사회복지공동모금회가 후원하는 대회로, 발당장애인과 비장애인 아마추어 선수가 한 팀을 이뤄 출전하는 통합 축구 대회다. 이번 대회는 오는 16일부터 18일까지 3일간 제천축구센터에서 열린다.

이날 출정식에는 김상락 포항 대표이사와 곽영일 통합 축구 팀 감독을 비롯한 주장단이 참석했다. 포항 통합 축구 팀은 스페셜 선수 10명과 파트너 선수 10명 등 총 20명으로 구성돼 있다. 선수단은 코치진의 지도 아래 주 2회 훈련하며 호흡을 맞춰 왔다.

스페셜 주장 조준식은 "올해도 부상 없이 우승하고 싶고 기회가 된다면 멀티골을 넣고 싶다. 평소 좋아하는 니시야 켄토와 같은 31번을 등번호로 택했다. 같은 번호에 같은 포지션으로 뛰는 만큼 니시야 켄토만큼 좋은 활약을 펼치고 싶다"고 밝혔다.

파트너 주장 이정훈은 "이번 대회가 세 번째 참가인데 지난해에 이어 올해도 우승할 자신이 있다. 포항의 이름을 걸고 출전하는 만큼 진지하게 임하겠다"며 "부상자가 많아 걱정이지만 포항이라는 자부심을 안고 우승 트로피와 함께 돌아오겠다"고 전했다.