포항, 퀸컵 팀 출정식 진행…윤평국·김동진 훈련 함께하며 응원

[골닷컴] 이현민 기자 = 포항스틸러스 퀸컵 팀이 2연패를 향한 각오를 다졌다.

포항 여자 축구 팀이 7일 경북 포항 일대에서 '2026 K리그 여자 축구대회 퀸컵(K-WIN CUP)' 출정식을 가졌다. 퀸컵은 한국프로축구연맹이 주최하는 여자 아마추어 축구 대회로 오는 11일부터 13일까지 충북 제천 소재 제천축구센터에서 열린다. 올해는 K리그 구단 소속 29개 팀, 한국프로축구연맹 연합 팀 등 총 30개 팀이 참가한다.

대회에 앞서 윤평국과 김동진이 출정식에 함께해 선수단에 힘을 보탰다. 두 선수는 퀸컵 선수단과 단체 사진 촬영을 마친 뒤 워밍업부터 기본기 훈련까지 함께했다. 윤평국은 상대 공격수가 접근하는 상황을 예시로 들며 상황별 대응 방법을 지도했고, 김동진은 패스와 움직임을 살피며 조언을 건넸다.

윤평국과 김동진은 "선수단 수준이 높아 깜짝 놀랐다. 왜 지난 대회에서 전승 우승을 했는지 알 것 같다"며 "짧은 시간이라 많이 가르쳐 드리지 못한 것 같아 아쉬웠는데, 우승하고 돌아오면 또 만나기로 약속했다. 우리는 포항이니 2연패를 간절히 응원하겠다"고 입을 모았다.

주장 김예은은 "팬으로 지켜봐 온 윤평국, 김동진 선수가 함께 훈련하고 조언도 해 줘 대회를 앞둔 선수단에 큰 힘이 됐다. 지난해 우승에 안주하지 않고 부족한 부분을 보완해 철저히 준비했고, 선수단도 지난해보다 더 성장한 만큼 좋은 결과를 자신한다"며 "구단에서 보내 주신 지원과 응원에 보답할 수 있도록 준비한 모든 것을 쏟아내 2연패를 이루겠다"고 각오를 다졌다.

한편 포항은 오는 9일 상주시민운동장에서 김천상무와 하나은행 K리그1 2026 28라운드 홈 경기를 치른다. 포항은 현재 10승 5무 12패(승점 35)로 7위에 위치해 있다.