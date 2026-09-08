만 24세 이상입니까?

정확한 답변을 제공하여 귀하의 나이를 확인하는 데 도움을 주십시오. 이 사이트는 24세 이상을 대상으로 한 도박 광고를 포함하고 있습니다.

Age-restricted content

도박 관련 콘텐츠를 시청할 수 있는 연령에 미달합니다. 홈페이지로 이동됩니다.

alt
Goal.com
Live티켓
포항스틸러스포항스틸러스
이현민

포항, 퀸컵 팀 출정식 진행…윤평국·김동진 훈련 함께하며 응원

포항 스틸러스

[골닷컴] 이현민 기자 = 포항스틸러스 퀸컵 팀이 2연패를 향한 각오를 다졌다.

포항 여자 축구 팀이 7일 경북 포항 일대에서 '2026 K리그 여자 축구대회 퀸컵(K-WIN CUP)' 출정식을 가졌다. 퀸컵은 한국프로축구연맹이 주최하는 여자 아마추어 축구 대회로 오는 11일부터 13일까지 충북 제천 소재 제천축구센터에서 열린다. 올해는 K리그 구단 소속 29개 팀, 한국프로축구연맹 연합 팀 등 총 30개 팀이 참가한다.

대회에 앞서 윤평국과 김동진이 출정식에 함께해 선수단에 힘을 보탰다. 두 선수는 퀸컵 선수단과 단체 사진 촬영을 마친 뒤 워밍업부터 기본기 훈련까지 함께했다. 윤평국은 상대 공격수가 접근하는 상황을 예시로 들며 상황별 대응 방법을 지도했고, 김동진은 패스와 움직임을 살피며 조언을 건넸다.

윤평국과 김동진은 "선수단 수준이 높아 깜짝 놀랐다. 왜 지난 대회에서 전승 우승을 했는지 알 것 같다"며 "짧은 시간이라 많이 가르쳐 드리지 못한 것 같아 아쉬웠는데, 우승하고 돌아오면 또 만나기로 약속했다. 우리는 포항이니 2연패를 간절히 응원하겠다"고 입을 모았다.

주장 김예은은 "팬으로 지켜봐 온 윤평국, 김동진 선수가 함께 훈련하고 조언도 해 줘 대회를 앞둔 선수단에 큰 힘이 됐다. 지난해 우승에 안주하지 않고 부족한 부분을 보완해 철저히 준비했고, 선수단도 지난해보다 더 성장한 만큼 좋은 결과를 자신한다"며 "구단에서 보내 주신 지원과 응원에 보답할 수 있도록 준비한 모든 것을 쏟아내 2연패를 이루겠다"고 각오를 다졌다.

K리그1
포항 스틸러스 crest
포항 스틸러스
POH
김천 상무 crest
김천 상무
GSA

한편 포항은 오는 9일 상주시민운동장에서 김천상무와 하나은행 K리그1 2026 28라운드 홈 경기를 치른다. 포항은 현재 10승 5무 12패(승점 35)로 7위에 위치해 있다.

광고

이 이야기가 마음에 드셨나요?

Google에서 GOAL.com을 즐겨찾는 사이트로 추가하시면 저희의 더 많은 기사를 확인하실 수 있습니다

Google에서 GOAL을 팔로우하세요