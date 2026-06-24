포항, 이동초서 '포항스틸러스와 함께 찾아가는 늘봄포항 축구교실' 진행

[골닷컴] 이현민 기자 = 포항스틸러스가 '포항스틸러스와 함께 찾아가는 늘봄포항 축구교실'로 지역 학생들과 소통했다.

포항은 지난해부터 지역 학생들의 건강한 성장과 체육 활동 활성화를 위해 경상북도포항교육청과 포항스틸러스와 함께 찾아가는 늘봄포항 축구교실을 공동 운영하고 있다.

지난 23일 경북 포항 소재 이동초에서는 백승원, 김범준, 윤대근과 홍종기 포항 U18 코치, 정준형 포항 U15 코치가 학생 30명을 대상으로 일일 축구교실을 진행했다.

이날 축구교실은 이동초 인조잔디구장에서 약 2시간 동안 진행됐다. 기본적인 몸풀기 이후 홍종기 코치와 정준형 코치가 각각 조를 나눠 학생들의 기초 체력과 순발력을 기를 수 있는 프로그램을 진행했다. 선수들 역시 학생들과 함께 뛰며 적극적으로 프로그램에 참여해 즐거운 시간을 만들었다. 축구교실 종료 후에는 세 선수가 사인회를 진행하며 뜻깊은 시간을 마무리했다.

김범준과 윤대근은 “초등학생들이 이렇게 좋아해 주니 매우 뿌듯하고 보람 있었다. 우리 유니폼을 가져온 친구들도 있었는데 경기장이 아닌 곳에서 만나니 더욱 반가웠다”며 “앞으로도 지역 학생들과 직접 만나 소통할 기회가 많아졌으면 좋겠다”고 소감을 밝혔다.

포항은 앞으로도 포항시교육지원청과 협력해 더 많은 학생들이 참여할 수 있는 다양한 프로그램을 운영해 나갈 계획이다. 한편 포항은 내달 4일 안양종합운동장에서 열리는 FC안양과 하나은행 K리그1 2026 16라운드 원정 경기를 시작으로 후반기 일정에 돌입한다.