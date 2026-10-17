포항 완델손-조르지, 20일 롯데백화점 포항점에 뜬다!

[골닷컴] 이현민 기자 = 포항 스틸러스 완델손과 조르지가 스틸스토어 롯데포항점에서 팬들과 만난다.

포항 스틸러스는 올해 팬들과의 접점을 확대하기 위해 롯데백화점 포항점에 정식 매장을 열었다. 상설 매장인 ‘스틸스토어 롯데포항점’을 단순한 MD상품 구매 공간을 넘어 선수와 팬이 교감하는 공간으로 만들기 위해 다양한 팬 서비스를 이어가고 있다.

이번 팬 사인회는 오는 20일 오후 7시부터 1시간 동안 진행하며, 완델손과 조르지가 팬들을 만날 예정이다. 팬 사인회 입장권은 16일부터 20일까지 5만 원 이상 구매한 고객 중 선착순 80명에게 제공, 1만 원 이상 구매 고객 선착순 200명에게는 파니니카드를 증정한다.

스틸스토어에서는 지난해에 이어 올해도 선보이는 ‘스틸러스 빼빼로’를 비롯해 다양한 상품을 만나볼 수 있다. 16일부터는 맥세이프 보조배터리와 푸마· 하우스오브낭만 스페셜 자켓을 판매하며, 20일부터는 비어캔 글라스를 출시한다.

한편, 포항은 18일 오후 4시 30분 포항스틸야드에서 FC안양과 하나은행 K리그1 2026 32라운드 홈경기를 치른다. 현재 승점 40점 9위로 이번 경기를 승리하면 파이널A 진출 희망을 이어갈 수 있다.