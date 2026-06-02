포항 신광훈·김동진·김호진, 大변신 ‘스틸 스토어’에서 팬들과 교감

[골닷컴] 이현민 기자 = 포항 스틸러스 선수들이 오프라인에서 팬들과 만났다.

포항 스틸러스는 상설 매장인 스틸 스토어 롯데백화점 포항점에서 단순 MD상품 구매 공간을 넘어 선수와 팬이 교감하기 위해 매월 1회 ‘찾아가는 팬 서비스’를 진행하고 있다.

지난 5월 ‘밋 앤 그릿(MEET & GREET)’을 열어 기존 팬사인회 형식에서 벗어나 선수와 팬이 보다 가까이에서 소통할 수 있는 시간을 마련했다. 베테랑 신광훈을 포함해 김동진, 김호진이 5월 29일 오후 7시부터 진행된 행사에 모습을 드러냈다.

스틸 스토어가 자리한 롯데 포항점은 행사에 앞서 엘리베이터홀과 화장실, 본관·별관을 연결하는 통로에 포항 스틸러스 포토존을 설치해 방문객들에게 색다른 즐거움을 제공했다.

5월 23일부터 29일까지 스틸 스토어 롯데 포항점에서 5만 원 이상 구매한 고객을 대상으로 참가권을 증정, 행사 당일 1시간 30분 동안 약 100명의 팬이 매장을 찾아 선수들과 가까이에서 소통했다. 신광훈과 김호진은 새로 설치된 포토존에서 사진 촬영과 사인회를 통해 팬들과 추억을 쌓았다. 김동진은 일일 스토어 직원으로 변신해 계산대에서 팬들과 이야기를 나누고 스틸러스 칸쵸를 증정하는 ‘역조공’ 이벤트를 펼쳤다.

포항 스틸러스는 앞으로도 팬들이 일상 속에서 구단과 더욱 가깝게 만날 수 있도록 다양한 팬 서비스를 선보일 계획이다.