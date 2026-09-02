포항 스틸러스, 9월 홈 두 경기 상주시민운동장에서 개최

[골닷컴] 이현민 기자 = 경기장 안전 문제로 잠시 집을 비우는 포항 스틸러스가 상주에 둥지를 튼다.

포항 스틸러스는 2일 “9월 리그 홈경기를 상주시민운동장에서 개최한다”고 발표했다.

구단은 “포항 홈구장인 포항스틸야드의 종합 안전조치에 따라 9월 홈경기를 제3구장에서 진행한다. 경기장 시설 상태와 관중 접근성, 프로경기 운영 여건, 지자체 업무 협조 등을 종합적으로 고려해 상주시민운동장을 최종 개최지로 확정했다. 이에 따라 9일 김천 상무전, 20일 FC서울전 등 2경기를 상주시민운동장에서 치른다”고 밝혔다.

상주시민운동장은 과거 상주 상무가 프로축구 홈경기를 개최한 경험이 있고, 프로경기 운영에 필요한 시설과 인프라를 갖추고 있다. 또한 포항과 같은 경상북도에 위치해 타 지역에서 홈경기를 개최하는 것보다 팬들의 이동 부담을 줄일 수 있다.

포항은 홈 경기장 변경으로 인한 팬들의 불편을 최소화하는 데 총력을 기울인다. 경기 당일 팬들의 경기장 이동 편의를 돕기 위해 포항-상주 간 무료 셔틀버스를 운영할 예정이다. 아울러 멤버십 선예매 및 할인, 시즌예매권 적용 등 기존 홈경기와 동일한 관람 혜택을 제공할 수 있도록 시스템을 정비하고 있다. 티켓 예매 일정은 이번 주 중 공식 채널을 통해 안내된다. 더불어 포항스틸야드의 안전점검을 철저히 진행하고 필요한 보완을 신속히 완료해, 팬들이 안심하고 다시 홈경기를 즐길 수 있도록 만전을 기할 예정이다.