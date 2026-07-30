포항 스틸러스, 김천전에서 팬심 잡고 분위기 반전 노린다

[골닷컴] 이현민 기자 = 더 이상 연패는 없다!

포항 스틸러스가 8월 홈 첫 경기에서 반전을 노린다.

포항은 8월 1일 오후 7시 30분 포항스틸야드에서 김천 상무와 하나은행 K리그1 2026 21라운드에 임한다.

현재 포항은 8승 4무 8패 승점 28점으로 7위에 올라 있다. 최근 3연패에 빠진 만큼 순위 상승과 반등을 위해 반드시 김천전에서 승점 3점이 필요하다.

포항은 지난 25일 전북 현대와 홈경기에서 3개월 만에 홈 팬들과 재회했다. 김천과 8월 첫 홈경기에서 다채로운 이벤트를 준비했다.

지난 홈경기에서 뜨거운 반응을 보였던 ‘한여름밤의 스틸야드’ 야장존이 팬들을 다시 만난다. 관중들은 북문광장에서 버스킹 공연과 함께 스틸야드 라거와 푸드트럭, 푸드존의 음식들을 즐길 수 있다. 지난 홈경기 관람객을 대상으로 한 ‘웰컴 백! 캡슐 드로’ 이벤트를 통해 푸마 반팔 티셔츠 등 푸짐한 상품이 제공되며 응원 피켓 만들기와 타투 스티커존, 포토이즘을 통해 홈경기만의 특별한 순간을 남길 수 있다. 멤버십 회원을 대상 팬사인회도 열린다.

MD스토어 ‘스틸 스토어 N’에서는 이호재의 유럽 진출을 기념해 친필 사인 유니폼과 짐색을 할인 판매한다. 무더운 여름에 활용하기 좋은 비어캔 글라스와 왕부채, 스포츠 타월 등도 만나볼 수 있다. 스틸 스토어 N 리뉴얼 오픈 기념 2만 원 이상 구매 고객 대상 미공개 포토카드를 증정, 구매 고객 선착순 1천 명에게는 파니니 카드를 선물한다.

하프타임에는 줌바홀릭스의 댄스 공연과 영일만 친구 플래시 응원 이벤트가 스틸야드의 열기를 더욱 뜨겁게 달굴 예정이다. 이어 N석 서포팅존에서는 워터캐논과 워터건을 운영해 한여름 더위를 식히고 시원한 응원을 함께 즐길 수 있다. 자세한 내용은 구단 공식 소셜 미디어에서 확인할 수 있으며, 홈경기 티켓 예매는 구단 공식 홈페이지와 티켓링크를 통해 가능하다.