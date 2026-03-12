포항, 새 단장한 포항스틸야드에서 경품 팡팡 터진다... 인천과 홈 개막전!

[골닷컴] 이현민 기자 = 포항 스틸러스가 새 단장한 포항스틸야드에서 대망의 K리그1 홈 개막전을 치른다.

포항은 오는 15일 오후 4시 30분 포항스틸야드에서 인천 유나이티드와 하나은행 K리그1 2026 3라운드 경기에 임한다.

2026시즌을 앞두고 관람 환경을 개선하며 새 단장을 마친 포항스틸야드에서 열리는 올 시즌 첫 홈경기다. 홈 개막전 상대는 이번 시즌 K리그1으로 복귀한 인천이다. 치열한 승부가 예상되는 가운데 포항은 홈 팬들 앞에서 시즌 첫 승에 도전한다.

포항은 홈 개막전을 맞아 다양한 이벤트를 마련했다. 타악기 퍼포먼스 그룹 ‘라퍼커션’이 장내외 공연을 선보인다. 선수단 버스 맞이와 북문광장 퍼레이드, 장내 공연을 통해 개막전 분위기를 한층 끌어올릴 예정이다. 또한 3, 4월 홈경기 8연전 기간 동안 출석체크 이벤트를 진행한다. 기간 내 4회 이상 스탬프를 적립하면 혜택이 주어진다. 이 밖에도 구단 SNS 구독 인증 뽑기 이벤트, 볼보 차량 전시, 멤버십 팬사인회 등 장외 행사가 준비돼 있다.

스틸스토어에서는 2026시즌 홈·원정 유니폼과 함께 다양한 MD 상품을 만나볼 수 있다. 가벼운 소재의 텀블러와 유니폼 키링, LED 키캡 키링, 볼펜 등 일상 속에서 포항을 느낄 수 있는 아이템을 선보인다. 푸드존과 푸드트럭존에서는 한층 업그레이드된 직관 푸드도 즐길 수 있다.

경기 시작 전 맏형 신광훈의 ‘리그 통산 500경기’ 출장 기념 시상식이 열린다. 시축은 포항시 다둥이 홍보대사 가족이 맡는다. 하프타임에는 포스코노동조합, 포스코 포항제철소 파트너사협회, 포항스틸러스에서 제공한 TV, 노트북, 태블릿 PC, 최신형 휴대폰 등 푸짐한 경품 추첨이 진행된다.

이벤트 관련 자세한 내용은 구단 공식 소셜 미디어에서 확인할 수 있다. 포항 홈경기 티켓 예매는 구단 공식 홈페이지와 티켓링크를 통해 가능하다.