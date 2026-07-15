Goal.com
Live

월드컵의 한 순간도 놓치지 마세요

점수, 실시간 업데이트, 전문 분석을 모두 확인할 수 있는 패스
탐색하기
완델손Getty Images
이현민

포항의 살아 있는 화석 완델손, K리그1 30-30 달성... ‘구단 역대 다섯 번째’

광주 FC vs 포항 스틸러스
광주 FC
포항 스틸러스
K리그1
완델손

[골닷컴] 이현민 기자 = 포항 스틸러스의 살아 있는 화석 완델손이 구단 역사에 이름을 새겼다.

포항은 15일 “완델손이 K리그1 역대 38번째 30-30 클럽에 가입에 성공했다”고 밝혔다.

완델손은 11일 열린 광주FC와 K리그1 17라운드 원정에서 후반 28분 정한민의 세 번째 골을 도우며 K리그1 30득점 30도움 고지에 올랐다. 지난 4일 FC안양 원정에서 구단 소속 20득점 20도움을 올렸던 그가 두 경기 연속 공격 포인트로 또 하나의 이정표를 세웠다.

포항에서 일곱 시즌째 활약 중인 완델손은 K리그1 역대 38번째 30-30으로, 구단 역사상 다섯 번째이자 외국인 선수로는 라데에 이어 두 번째다.

완델손은 “부상과 수술로 인해 약 1년 동안 경기에 나서지 못했고, 복귀까지 힘든 시간을 보냈다. 다시 그라운드에 설 수 있게 된 것만으로도 감사한데 복귀 후 구단 소속 20-20과 K리그1 30-30이라는 의미 있는 기록까지 달성하게 돼 더욱 기쁘다. 함께해 준 구단과 동료들, 그리고 응원해 주신 팬들께 감사드린다”고 전했다.

K리그1
제주SK FC crest
제주SK FC
JEJ
포항 스틸러스 crest
포항 스틸러스
POH
K리그1
FC안양 crest
FC안양
FCA
광주 FC crest
광주 FC
GWF

■ 포항 스틸러스 구단 역대 K리그1 30득점 30도움 달성 선수

1. 이흥실(1991.10.09 vs유공)

2. 라데(1996.09.04 vs부천유공)

3. 황진성(2012.10.28 vs경남)

4. 김승대(2019.06.30 vs전북)

5. 완델손(2026.07.11 vs광주)

광고

이 이야기가 마음에 드셨나요?

Google에서 GOAL.com을 즐겨찾는 사이트로 추가하시면 저희의 더 많은 기사를 확인하실 수 있습니다

Google에서 GOAL을 팔로우하세요