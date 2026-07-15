포항의 살아 있는 화석 완델손, K리그1 30-30 달성... ‘구단 역대 다섯 번째’

[골닷컴] 이현민 기자 = 포항 스틸러스의 살아 있는 화석 완델손이 구단 역사에 이름을 새겼다.

포항은 15일 “완델손이 K리그1 역대 38번째 30-30 클럽에 가입에 성공했다”고 밝혔다.

완델손은 11일 열린 광주FC와 K리그1 17라운드 원정에서 후반 28분 정한민의 세 번째 골을 도우며 K리그1 30득점 30도움 고지에 올랐다. 지난 4일 FC안양 원정에서 구단 소속 20득점 20도움을 올렸던 그가 두 경기 연속 공격 포인트로 또 하나의 이정표를 세웠다.

포항에서 일곱 시즌째 활약 중인 완델손은 K리그1 역대 38번째 30-30으로, 구단 역사상 다섯 번째이자 외국인 선수로는 라데에 이어 두 번째다.

완델손은 “부상과 수술로 인해 약 1년 동안 경기에 나서지 못했고, 복귀까지 힘든 시간을 보냈다. 다시 그라운드에 설 수 있게 된 것만으로도 감사한데 복귀 후 구단 소속 20-20과 K리그1 30-30이라는 의미 있는 기록까지 달성하게 돼 더욱 기쁘다. 함께해 준 구단과 동료들, 그리고 응원해 주신 팬들께 감사드린다”고 전했다.

■ 포항 스틸러스 구단 역대 K리그1 30득점 30도움 달성 선수

1. 이흥실(1991.10.09 vs유공)

2. 라데(1996.09.04 vs부천유공)

3. 황진성(2012.10.28 vs경남)

4. 김승대(2019.06.30 vs전북)

5. 완델손(2026.07.11 vs광주)