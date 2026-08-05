포항의 낭만 ‘라인 브레이커’ 김승대, 울산과 동해안더비에서 은퇴식

[골닷컴] 이현민 기자 = ‘BEYOND THE LINE, 라인을 넘어 새로운 시작으로’

포항 스틸러스가 ‘라인 브레이커’ 김승대의 새로운 시작을 응원하는 은퇴식을 개최한다.

포항 스틸러스는 8일 오후 7시 30분 포항스틸야드에서 울산 HD와 하나은행 K리그1 2026 22라운드 홈경기를 치른다.

이 경기에서 김승대의 은퇴식을 진행한다. 은퇴식 주제인 ‘BEYOND THE LINE’은 그의 별명인 ‘라인 브레이커’에서 착안, 선수로서 라인을 넘어 새로운 시작을 맞이하는 김승대를 응원하는 의미를 담았다.

김승대는 포항에서 태어나 포항제철동초, 포항제철중, 포항제철공고를 나온 ‘성골 유스’ 출신이다. 영남대를 거쳐 프로에 데뷔한 그는 K리그1 300경기에 출전해 48골 50도움을 기록했다. 특히 포항에서 216경기 43골 39도움을 올린, 2013년 K리그1 우승과 2013·2023년 FA컵(현 코리아컵) 우승 주역이다.

이날 포항은 김승대의 은퇴를 축하하는 다양한 이벤트를 마련했다. 김승대를 추억할 수 있는 포토존과 기념 티켓을 준비했다. 김승대는 팬들에게 감사의 마음을 담아 자신의 등번호였던 12번을 의미하는 1,200명에게 음료를 선물한다. 스틸 스토어 N에서는 김승대 은퇴 기념 머플러, 유니폼 키링, 패치 등 MD 3종을 판매한다.

하프타임에 본격적인 은퇴식이 열린다. 그의 선수 시절 활약상이 담긴 헌정 영상을 상영한 후 은퇴사 낭독, 기념사진 촬영 순으로 진행된다. 은퇴식에는 포항 유소년 선수들이 함께해 ‘성골 유스’ 선배의 새로운 출발을 응원하고 존경의 마음을 전할 예정이다.

이벤트 관련 자세한 내용은 구단 공식 소셜 미디어에서 확인할 수 있으며, 홈경기 티켓 예매는 구단 공식 홈페이지와 티켓링크를 통해 가능하다.