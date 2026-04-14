포항스틸러스, 경북 지역 체육교사들에게 축구 노하우 전수

[골닷컴] 이현민 기자 = 포항스틸러스 선수들이 일일교사로 변신했다. 경북 지역 체육교사들을 대상으로 축구 지도 역량 강화에 나섰다.

포항스틸러스는 지난 10일 포항제철중학교에서 ‘포항스틸러스-경상북도교육청이 함께하는 체육 교사 축구 지도법 직무연수’를 진행했다.

이날 행사에는 포항 U-12, U-15 지도자들과 선수 6명(조상혁, 이수아, 이헌재, 김범준, 윤대근, 조영준)이 일일 선생님으로 함께했다.

경북 지역 96명의 체육교사들이 체육복을 입은 채 인조 잔디구장에 모였다. 먼저 6개 조로 나눠 일일 선생님들에게 축구의 기본이 되는 패스와 볼 컨트롤, 드리블, 슈팅 등을 배웠다. U-15 선수들이 각 조에 분포돼 시범을 보였다. 기본기 이후 심화 프로그램을 통해 실전 적용 방법까지 익혔다.

포항제철중 학생부장 정봉무 교사는 “이 프로그램은 프로 선수의 전문성과 학교 체육을 접목해 학생 중심의 수업 역량 강화의 목적으로 실시했다. 선생님들의 축구에 대한 체육수업 방향성을 고민해 보는 계기가 됐다. 매년 추진하도록 노력하겠다”는 소감을 전했다.

포항 김범준, 조영준은 “포철중 재학 당시 시범 선수로 이 행사에 참여했는데 올해 프로 선수로 다시 참여해 감회가 새로웠다. 항상 가르침을 받던 선생님들께 직접 알려드리는 입장이 돼 색다른 경험이었고, 보람도 컸다”고 밝혔다.

한편, 포항은 홈구장인 포항스틸야드 잔디 교체에 따라 홈 8연전을 소화하고 있다. 오는 19일 오후 16시 30분 FC안양과 K리그1 8라운드를 치른 뒤, 3일 후인 22일 19시 30분 광주FC와 9라운드 홈경기를 끝으로 홈 8연전을 마무리한다.