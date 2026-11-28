[골닷컴] 배웅기 기자 = 카를로스 발레바(22·맨체스터 유나이티드)가 장기간 전력에서 이탈할 것으로 보인다.

마우리시오 포체티노(54) 맨체스터 유나이티드 감독은 29일(이하 한국시간) 영국 맨체스터의 올드 트래퍼드에서 열리는 브렌트퍼드와 2026/27 프리미어리그(PL) 12라운드 홈 경기를 앞두고 진행된 기자회견을 통해 "AS 로마전(3-2 승리)에서 부상을 입은 발레바의 복귀까지는 최소 10주에서 최대 12주가 소요될 전망"이라고 밝혔다.

앞서 발레바는 4일 같은 장소에서 치러진 AS 로마와 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전 홈 경기에 선발 출전했다가 부상을 입고 후반 6분 유리 틸레만스와 교체됐다.

당시 발레바는 센터 서클에서 박스 안까지 전력을 다해 질주한 뒤 오른쪽 햄스트링을 부여잡고 그라운드에 쓰러졌다. 부상에서 복귀한 지 한 달밖에 되지 않았던 점을 고려하면 맨유에는 예상치 못한 악재였다.

부상 직후에는 장기간 결장까지 이어지지 않을 것이라는 관측이 지배적이었다. 실제로 마이클 캐릭 전 맨유 감독은 "발레바의 부상 정도를 아직 정확히 알 수는 없지만 복귀까지 몇 주는 더 걸릴 것으로 보인다"며 "애스턴 빌라전(4-4 무승부)은 물론 A매치 역시 출전이 불가하다"고 설명한 바 있다. 다만 정밀 검사 후 전치 10~12주 진단을 받으면서 사실상 올해 안 복귀가 어려워졌다.

포체티노는 "모든 선수와 함께 훈련할 날을 고대하고 있다. 부상자 모두 하루빨리 회복하길 바라는 마음"이라며 "완전한 선수단을 보유하는 것이 코치진에 가장 중요하다"고 말했다.

카메룬 출신 발레바는 올여름 7,000만 파운드(약 1,226억 원)에 달하는 이적료로 브라이턴 앤 호브 앨비언을 떠나 맨유 유니폼을 입었다. 천문학적인 이적료만큼이나 기대가 뒤따른 영입이었지만, 그는 맨유 합류 직전 입은 발목 부상으로 데뷔전을 미뤄야 했다.

이후 지난달 11일 올드 트래퍼드에서 펼쳐진 토트넘 홋스퍼와 2026/27 PL 6라운드 홈 경기(1-1 무승부)에서 마침내 데뷔전을 가졌다. 당시 발레바는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "원하던 결과는 아니지만 데뷔전을 치러 꿈만 같다. 환영해 준 모든 팬에게 감사하다. 이곳에 있게 돼 정말 행복하다"고 소감을 전했다. 그러나 기쁨도 잠시, 한 달도 채 지나지 않아 또다시 햄스트링을 다치며 맨유 적응에 어려움을 겪게 됐다.