포체티노 떠나보낸 미국, 차기 사령탑으로 '세계적 명장' 과르디올라 낙점…"매력적인 곳" 과거 발언까지 재조명

[골닷컴] 배웅기 기자 = 미국축구연맹(USSF)이 맨체스터 유나이티드 부임에 근접한 마우리시오 포체티노(54) 감독의 후임으로 펩 과르디올라(55) 전 맨체스터 시티 감독을 낙점했다.

글로벌 매체 '디 애슬레틱'은 12일(이하 한국시간) "포체티노가 맨유로 떠날 경우 USSF는 과르디올라를 차기 사령탑 1순위 후보로 삼을 전망"이라며 "다만 과르디올라를 선임하는 작업이 쉽지만은 않을 것으로 예상된다. 그는 올여름 맨시티를 떠난 뒤 감독으로 조기 복귀할 의사를 거의 보이지 않았다"고 보도했다.

그러면서 "과르디올라는 과거 USSF와 대화를 나눈 바 있고 미국 국가대표팀 사령탑에 오랫동안 흥미를 보여 왔다"고 덧붙였다. 실제로 과르디올라는 과거 인터뷰를 통해 "미국은 수년 동안 프로젝트를 구축하고 대표팀을 한 단계 도약시킬 수 있다는 점에서 매력적인 곳"이라며 "미국의 인구 규모, 환경 등을 고려하면 잠재력은 충분하다"고 전한 바 있다.

USSF는 포체티노의 맨유 부임이 임박하면서 차기 사령탑 물색에 나선 상황이다. 유럽 이적시장 소식에 정통한 파브리지오 로마노 기자는 13일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "맨유가 새로운 사령탑으로 포체티노를 선임한다"며 "그가 모든 조건에 합의함에 따라 USSF의 승인이 내려졌다"고 밝혔다.

글로벌 매체 '디 애슬레틱'의 같은 날 보도에 따르면 맨유와 포체티노는 2029년 여름까지 계약을 체결했다. 구단은 USSF에 1,000만 달러(약 133억 원)에 달하는 보상금을 지급할 예정인 것으로 알려졌다.

애초 포체티노는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 이후 미국 지휘봉을 내려놓을 예정이었지만 지난 8월 2030년까지 재계약을 맺으며 동행을 이어가게 됐다. 다만 해당 계약에는 1,000만 달러에 조금 미치지 못하는 보상금을 지급할 경우 대표팀을 떠날 수 있도록 허용하는 조항이 포함돼 있었고, 최근 마이클 캐릭을 경질한 맨유가 이를 발동했다.

복수의 현지 매체에 의하면 포체티노는 오는 15일과 18일 예정된 아이티와 2026/27 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 네이션스리그 8강 1·2차전을 지휘한 뒤 맨유로 떠날 예정이다. USSF는 과르디올라를 비롯한 여러 후보와 접촉해 최대한 빠른 시일 내에 차기 사령탑을 선임하겠다는 방침이다.