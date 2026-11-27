공유하기 Google에서 GOAL을 팔로우하세요

광고

[골닷컴] 반진혁 기자 = 맨체스터 유나이티드의 강등 탈출에 성공하면 보너스가 나온다.

영국 매체 ‘풋볼 인사이더’는 최근 “맨유가 강등을 면하면 마우리시오 포체티노 감독이 엄청난 보너스를 받을 거라는 소문이 돌고 있다”고 조명했다.

그러면서 토트넘 홋스퍼, 아스톤 빌라, 에버턴에서 스카우터로 활동하면서 영국 축구 사정에 정통한 브라이언 킹이 언급한 내용을 전했다.

킹은 “포체티노 감독의 연봉이 얼마인지 아는가? 1,200만(약 210억 2,300만원)~1,500만(약 262억 8,000만원) 파운드 사이라고 들었다. 강등되지 않으면 2,000만 파운드(약 350억 4,000만원)를 받게 될 거라고 들었다”고 말했다.

광고 광고

그러면서 “포체티노는 프리미어리그 팀에서 우승이 없다. 맨유에서도 아무것도 못 이룰 것이다”며 부정적으로 바라봤다.

관련 주제

다음 경기 MUN 프리미어리그 10:00 BRE

맨유는 지난 시즌 레전드 출신 마이클 캐릭 감독 임시 체제에서 재미를 봤다. 분위기 반전에 성공했고 3위로 마치는 엄청난 성과를 달성했다. UCL 진출권 획득까지 더할 나위 없었다.

맨유는 캐릭 감독의 공로를 인정했고, 이번 시즌을 앞두고 정식 사령탑으로 임명했다. 레전드의 화려한 복귀였다.

광고

하지만, 현실은 냉혹했다. 캐릭 감독 체제의 맨유는 시즌 초반 최악의 분위기가 형성됐다. 프리미어리그 10경기 중 승리는 단 1번이다.

맨유의 순위는 18위로 40년 만에 최악의 프리미어리그 출발이라는 비판을 피하지 못했고, 캐릭과 결별 후 포체티노 감독을 선임했다.

광고

포체티노 감독은 사우샘프턴, 토트넘 홋스퍼, 첼시를 통해 프리미어리그를 경험한 바 있다.

특히, 토트넘에서 성과가 있었다. 2018-19시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에서 거함 맨체스터 시티를 무너트리는 등 결승으로 향했다. 아쉽게도 리버풀과의 대결에서 패배하면서 우승은 무산됐지만, 지도력은 인정받았다.

광고

사진=게티이미지