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[골닷컴] 김형중 기지 = 로스앤젤레스FC(LAFC)의 손흥민(34)이 미친 활약을 펼치며 팀을 벼랑 끝에서 구해냈다. 메이저리그사커(MLS) 사무국은 손흥민을 경기 최우수선수로 선정했다.

LAFC는 29일 오전 10시 30분(이하 한국시간) 미국 로스앤젤레스에 위치한 BMO스타디움에서 열린 미국 MLS 플레이오프 1라운드 2차전 세인트루이스SC와 홈 경기에서 4-1로 대승을 거뒀다. 손흥민은 전반에만 멀티골을 폭발하며 날아 올랐고, 공격 파트너 드니 부앙가도 한 골을 추가하며 승리의 주역이 되었다. 선발 출전한 세인트루이스의 정상빈은 전반만 소화한 뒤 교체됐다.

세인트루이스에서 열린 1차전에서 3-2로 패한 LAFC는 2차전에 사활을 걸었다. 하지만 최근 부진한 손흥민의 경기력이 도마에 올랐다. MLS는 손흥민의 부진을 꼬집었고, LAFC 구단도 손흥민의 활약이 다음 라운드 진출의 핵심 요소로 손꼽으며 부활을 기대했다.

손흥민이 화답했다. 전반 3분 만에 페널티킥을 얻어낸 LAFC는 부앙가가 키커로 나섰지만 골키퍼 선방에 막혔다. 초반부터 기세가 꺾일 수도 있는 상황이었지만 손흥민이 해결사로 나섰다. 전반 7분 중원에서 볼을 빼앗은 손흥민은 그대로 문전으로 돌진한 뒤 왼쪽으로 연결했다. 페널티박스 안에서 볼을 잡은 부앙가가 다시 중앙으로 내줬고 손흥민이 왼발로 때려 골망을 흔들었다.

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부앙가의 추가골로 2-0으로 앞선 전반 22분에는 손흥민이 상대 수비의 패스를 가로채 골키퍼와 맞섰다. 좌측의 부앙가에게 내줄 수도 있었지만 자신있게 왼발로 구석으로 밀어넣었다. 스코어를 3-0으로 크게 벌렸다.

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전반을 넉넉히 앞선 채 마친 LAFC는 후반전 손흥민을 벤치로 불러 들이며 체력 안배를 했다. 69분을 뛰며 2골을 폭발한 손흥민은 최고의 활약 뒤 기립박수를 받으며 경기장을 빠져나갔다.

MLS 사무국은 손흥민을 경기 최우수선수로 선정했다. "팀이 가장 필요로 할 때, 손흥민이 나서 LAFC의 시즌을 이어갔다"라는 극찬도 덧붙였다.

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축구 통계 사이트 '소파스코어'는 손흥민에게 평점 9.2점을 부여했다. 양 팀 선발, 교체 선수 모두를 통틀어 가장 높은 평점이었고, 9점대는 유일했다. 손흥민은 이날 3번의 슈팅을 때려 모두 유효슈팅을 기록했다. 이 중 2개가 골문 안으로 꽂히며 승리의 발판이 됐다. 69분을 뛰며 37회의 터치를 기록했고 패스는 15번을 시도해 14번 성공하며 93%의 성공율을 보였다. 그야말로 엄청난 활약이었다.

승리를 거둔 LAFC는 3전 2선승제로 펼쳐지는 플레이오프 1라운드를 3차전까지 끌고가게 됐다. 마지막 한판승부는 12월 3일 오전 10시 세인트루이스에서 원정 경기로 열린다.