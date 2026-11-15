평소에도 존경했지만 맨유 새 사령탑으로서 말해 뭐해? "정말 존경하는 분" 포체티노가 만나야 될 사람

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[골닷컴] 김형중 기자 = 맨체스터 유나이티드(이하 맨유) 마우리시오 포체티노 신임 감독이 '전설' 알렉스 퍼거슨 경과 만나겠다는 뜻을 밝혔다.

본 매체(골닷컴)의 글로벌 에디션은 15일(이하 한국시간) 포체티노 감독이 영국 텔레그래프 스포츠와 인터뷰에서 퍼거슨 전 감독에 대한 존경심과 부임 후 대화 계획을 밝혔다고 보도했다.

포체티노 감독은 부임 이후 아직 퍼거슨과 이야기하지 못했다며 "아직은 아니지만 화요일(17일) 이후에는 분명 기회가 있을 것"이라고 말했다. 이어 "수년 전에도 말했고 늘 똑같이 말한다. 나에게 알렉스 퍼거슨 경은 코치, 감독, 한 사람으로서 내가 존경하는 모든 것을 대표하고, 나의 가치를 대변한다고 생각한다. 정말 존경한다"고 했다. 다만 부임 초기 일정이 빡빡해 대화할 수 있는 시간을 가질 수 있을지는 장담하지 못했다. 그는 "화요일부터는 대화할 수 있겠지만 시간이 있을지 모르겠다. 매우 강도 높은 시간이 될 것"이라고 했다.

포체티노 감독은 A매치 기간이 끝난 18일 공식적으로 맨유 사령탑에 오른다. 맨유는 지난 12일 마이클 캐릭 감독을 경질한 뒤 13일 포체티노 감독 선임을 공식 발표했다. 계약기간은 2029년 여름까지 2년 반이다. 미국축구연맹이 요구한 바이아웃 조항 1000만 달러(약 131억 원)는 맨유가 지불한다.

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미국 대표팀의 북중미축구연맹(CONCACAF) 네이션스리그 8강 아이티와의 2연전을 마친 뒤 합류한다. 14일 마이애미에서 열린 1차전에서 미국은 아이티를 6-0으로 꺾었다. 크리스티안 풀리식이 2골을 넣었고 오스틴 트러스티, 줄리안 홀, 웨스턴 맥케니, 폴라린 발로건도 득점했다. 17일 신시내티에서 2차전이 열린다.

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다음 경기 LIV 프리미어리그 11:30 MUN

포체티노 감독은 미국과의 이별을 아쉬워했다. 13일 아이티전 사전 기자회견에서는 눈물을 보이며 "커리어에서 가장 어려운 결정"이라고 말했다. 이어 "작별은 언제나 어렵지만 인생이 그렇다. 늘 새로운 도전이 오고 나는 늘 마음과 꿈을 따라왔다. 슬프지만 동시에 우리는 원하던 자리에 있다"며 “2년 동안 정말 힘들었지만 가치를 매기기 어려운 무언가를 이뤘다. 앞으로 이곳 축구에 아주 좋을 것”이라고 말했다.

맨유 감독으로서 당분간 일정은 가혹하다. 포체티노 감독은 부임 4일 뒤인 23일 오전 1시 30분 앤필드에서 열리는 리버풀 원정을 통해 데뷔전을 치른다. 팀 훈련은 사실상 3일뿐이다. 이 경기는 맨유가 39일간 10경기를 치르는 고된 스케줄의 첫 경기다. 포체티노가 약속한 퍼거슨과의 만남도 이 빡빡한 일정에 맞춰야 한다.

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한편, 올 시즌 맨유는 리그 10경기에서 1승에 그치며 강등권에 위치해 있다. 포체티노 감독은 부임과 동시에 강도 높은 훈련을 통해 선수단의 기본적인 체력부터 끌어올리겠다고 밝힌 바 있다.