'평생 어부바' 신협과 동행…충남아산, 아산신협과 업무협약 체결

[골닷컴] 배웅기 기자 = 충남아산FC가 아산신협과 업무협약을 체결했다.

지난 22일 충남아산에 따르면 협약식에는 이준일 구단 대표이사와 이광희 아산신협 이사장을 비롯한 양 기관 관계자들이 참석해 상호 협력과 지역사회 발전을 위한 뜻을 모았다.

아산신협은 서민과 중산층의 금융 편의 향상과 복지 증진을 위해 다양한 서비스를 제공하고 있는 대표적인 서민금융기관이다. 최근에는 모바일 플랫폼 '아산신협 앱'을 출시하며 지역 내 자금 순환 확대, 소상공인과 상생 구조 마련 등에 힘쓰고 있다.

이 밖에도 아산신협은 관내 북한이탈주민과 취약계층을 위해 의료·복지 나눔 사업, 건강 상담과 진료 서비스, 의료키트 지원, 생필품 전달 등 나눔 활동을 이어가고 있다. 충남아산은 이순신종합운동장 내 LED 광고 보드, 사회관계망서비스(SNS) 등을 활용해 지속적으로 아산신협을 홍보할 예정이다. 또한 홈 경기 당일에는 아산신협 홍보 부스를 운영해 공동 마케팅을 추진한다. 홍보 부스는 내달 30일 수원삼성전, 8월 7일 안산그리너스전 등 올 시즌 총 여섯 차례에 걸쳐 진행될 계획이다.

이준일 대표이사는 "지역을 대표하는 시민구단으로서 올해도 아산신협과 인연을 맺게 돼 기쁘다. 앞으로도 지역과 시민을 위해 다양한 활동을 함께 전개하며 더 큰 활력을 전할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

이광희 이사장은 "충남아산과 함께 지역사회 발전을 위한 협력에 나설 수 있어 뜻깊다. '평생 어부바'라는 신협의 가치를 바탕으로 지역과 시민이 함께 성장할 수 있는 지원과 나눔을 이어가겠다"고 전했다.

충남아산은 오는 26일 오후 4시 30분 청주종합경기장에서 충북청주FC와 하나은행 K리그 2026 9라운드 원정 경기에 나선다. 충남아산은 현재 7경기 3승 2무 2패(승점 11)로 8위에 위치해 있다.