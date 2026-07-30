'평균 연령 23.5세' 첼시, 구국의 결단 내렸다…'HERE WE GO' 확인, '36세' 헨더슨 영입 임박! "금주 2년 계약 체결 예정"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 첼시가 '베테랑' 조던 헨더슨(36)을 영입해 중원을 강화한다.

유럽 이적시장 소식에 정통한 파브리지오 로마노 기자는 29일(한국시간) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "헨더슨이 첼시와 2년 계약에 합의했다. 이번 주 안으로 계약에 서명할 예정"이라고 전했다.

첼시는 이적료가 발생하지 않는 자유계약(FA)으로 헨더슨을 영입한다. 브렌트퍼드는 지난해 여름 헨더슨 영입 당시 2년 계약을 체결했지만, 올여름 상호 합의하에 계약을 해지했다.

1990년생인 헨더슨은 2008년 선덜랜드 유니폼을 입고 프로 무대에 발을 내디뎠다. 이후 가능성을 인정받아 2011년 여름 리버풀로 적을 옮겼고, 이적 초기 부진한 경기력으로 많은 비판을 받았지만 끝내 증명에 성공하며 주전을 꿰찼다.

2015년 여름 스티븐 제라드가 로스앤젤레스(LA) 갤럭시로 이적한 뒤에는 주장 완장을 물려받아 리더십을 뽐냈다. 헨더슨은 리버풀에서 통산 492경기 33골 58도움을 기록하며 프리미어리그(PL), 잉글랜드축구협회(FA)컵, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 등 각종 메이저 대회 우승 메달을 목에 걸었다.

이후 알 에티파크와 아약스에 몸담은 뒤 지난해 브렌트퍼드로 이적하며 PL 무대로 복귀했다. 헨더슨은 지난 시즌 주전으로 활약하며 34경기 1골 3도움을 올렸고, 키스 앤드류스 감독의 브렌트퍼드가 막바지까지 유럽 대항전 진출 경쟁을 이어가는 데 큰 힘을 보탰다.

첼시가 헨더슨을 영입하고자 하는 이유는 명확하다. 첼시 1군의 현재 평균 연령은 23.5세로 PL에서 가장 어리다. 실제로 지난 시즌 첼시는 적지 않은 선수가 경기 중 자제력을 잃고 퇴장당하는 등 경험 부족을 드러내며 베테랑의 필요성을 절감했다. 샤비 알론소 감독 역시 첼시 부임 후 첫 시즌인 만큼 보다 원활한 선수단 장악을 원할 것이라는 분석이다.

올여름 마르코 팔레스트라, 모건 로저스 등을 영입하며 활발한 이적시장을 보내고 있는 첼시는 헨더슨과 더불어 대니 웰벡(브라이턴 앤 호브 앨비언) 영입에도 근접했다. 젊은 선수단에 경험을 더하고자 하는 첼시의 움직임은 여기서 그치지 않을 전망이다.