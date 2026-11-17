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[골닷컴] 김형중 기자 = 로베르트 모레노 임시감독이 이끄는 대한민국 축구 국가대표팀이 카타르에 승리를 거두며 올해 A매치 일정을 모두 끝마쳤다.

한국은 17일 오후 11시(한국시간) 카타르 도하에 위치한 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 카타르와 친선경기에서 1-0으로 승리했다. 전반 43분 터진 오세훈의 선제골이 그대로 결승골이 되었고, 시종일관 카타르를 압박한 한국이 결국 승리를 거뒀다.

이로써 한국은 모레노 임시감독 체제에서 치른 6경기에서 3승 1무 2패의 성적을 기록했다. 득점은 9골이었고 실점은 7골이었다. 실점은 6경기 중 2경기에서만 나왔고 나머지 4경기는 클린시트를 기록했다. 모레노 감독과 코칭스태프는 카타르전을 끝으로 현지에서 스페인으로 바로 돌아간다. 대한축구협회는 6경기를 종합적으로 리뷰하여 감독에 대한 평가를 진행하겠다고 밝혔다.

한국은 4-4-2로 나왔다. 송범근이 골문을 지켰고, 이명재와 김민재, 김지수, 최준이 포백을 구성했다. 미드필더 4명은 송민규, 황인범, 김봉수, 이강인이 나섰고, 최전방 투톱은 손흥민, 오세훈의 몫이었다. 지난 사우디아라비아전 선발 명단 대비 7명의 선수가 대거 바뀌었다. 주장 손흥민과 이강인, 황인범, 김민재만 두 경기 연속 선발 출전 부름을 받았다.

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전반 초반부터 몰아붙였다. 전반 6분 페널티 박스 안에서 송민규가 두 명 사이를 돌파한 뒤 오른발 감아 때린 슈팅이 골포스트를 강타했다. 전반 16분에는 이강인의 직접 프리킥이 골키퍼 손끝에 걸렸다.

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최전방의 오세훈도 존재감을 뽐냈다. 전반 19분 왼쪽을 돌파한 뒤 손흥민에 컷백을 내주며 기회를 만들었다. 전반 35분에는 이명재의 크로스를 머리로 연결했지만 골키퍼 선방에 막혔다. 전반 막판 결실을 맺었다. 송민규가 왼쪽에서 크로스 한 것을 골키퍼 손에 걸리지 않는 코스로 제대로 연결하며 골망을 흔들었다.

후반전에도 한국의 공세가 이어졌다. 하지만 상대 골키퍼 세이브에 막히거나 슈팅이 골문으로 정확히 향하지 못했다. 모레노 감독은 후반 21분 이재성과 이동경, 정우영, 조현택을 교체로 넣으며 변화를 줬다. 10분 뒤에는 박태준과 엄지성도 넣으며 분위기를 끌어올렸다.

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하지만 아쉽게 추가골이 나오지 못했다. 후반 추가시간에는 교체자원 오현규가 골키퍼와 1대1 상황을 맞이했지만 이번에도 선방에 걸리며 고개를 떨궜다. 전후반 내내 짜임새 있는 경기를 펼쳤지만 골 결정력 문제가 여실히 드러냈다.

한국은 카타르를 상대로 21개의 슈팅을 시도했다. 이 중 유효슈팅은 9개였고 빅 찬스는 4회가 있었다. 상대 골문을 통과한 슈팅은 단 한 번으로 경기력에 비해 턱없이 부족한 득점이었다. 많은 슈팅이 골키퍼 정면으로 향하거나 골문을 외면했다. 21개의 슈팅 중 페널티 박스 안에서 때린 슈팅이 19개나 될 만큼 박스 안 공략도 잘 이루어졌지만 결정력이 아쉬웠다.

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축구는 결국 골로 말하는 스포츠다. 카타르전 1-0으로 신승을 거두긴 했지만 득점력과 결정력 개선이 내년 아시안컵까지 가장 해결해야 할 과제로 떠올랐다. 팬들은 "아시안컵 연기가 감사할 정도"라는 의견을 보였다.