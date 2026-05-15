팬들의 자발적 참여 속 함께 만든 나눔…충남아산FC, 아산시장애인복지관에 150만원 상당 기부

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 K리그2 충남아산FC가 지난 6일 아산시 실옥동에 위치한 아산시장애인복지관에 150만원 상당의 기부금과 선수단 사인볼을 전달해 지역사회 나눔 활동을 펼쳤다. 전달된 기부금과 선수단 사인볼은 아산시장애인복지관 행사 및 이용자들에게 전달되고, 또 프로그램 운영 등에 활용될 예정이다.

이번 기부는 지난달 20일, 장애인에 대한 이해를 깊게 하고, 장애인의 재활 의욕을 고취하기 위한 목적으로 제정된 장애인의 날 기념 홈경기에서 진행된 특별 이벤트 ‘희망나눔 유니폼 드림 찬스’를 통해 마련됐다.

‘희망나눔 유니폼 드림 찬스’는 팬들이 1천원을 내고 뽑기에 참여해 랜덤으로 ‘2025시즌 선수 실착 유니폼’을 받는 참여형 이벤트다. 장애인의 날을 맞아 기획된 이벤트는 팬들의 자발적인 참여 속에서 성황리에 마쳤다.

이후 모금된 수익금과 선수단 사인볼을 더해 총 150만 원 상당의 기부금 및 물품을 아산시장애인복지관에 전달했다. 이날 전달식에는 충남아산FC 박명화 사무국장과 아산시장애인복지관 윤정문 관장을 비롯한 관계자들이 참석했다.

아산시장애인복지관은 2000년 4월에 개관한 지역 장애인 복지 전문기관이다. ‘사회와 성실, 배려와 나눔, 참여와 존중’이라는 법인 회훈 아래 장애인의 자립과 인간 존엄성 구현을 위해 상담 및 치료, 교육, 직업, 사회심리 등 다양한 서비스를 제공하고 있다.

또 ‘행복한 일상과 성장하는 우리, 가치 있는 동행’이라는 핵심 가치를 앞세워 행복한 공동체를 꿈꾸며 지역사회와 동행하는 복지관을 목표로 하고 있다. 지역 주민과 깊은 연대를 바탕으로 차별과 차이가 없는 사회통합 실현에도 앞장서고 있다.

박명화 사무국장은 “팬분들과 함께 만든 나눔이라 더욱 의미 있게 느껴진다”고 소감을 밝힌 후 “충남아산FC는 앞으로도 지역사회와 함께 호흡하며 축구를 통해 따뜻한 가치를 전할 수 있도록 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 강조했다.

아산시장애인복지관 윤정문 관장은 “지역 프로축구단과 팬들이 함께 마련한 기부라 더욱 뜻깊다. 전달해주신 기부금과 물품은 복지관 이용자들을 위해 소중히 활용하겠다”고 감사의 뜻을 전한 후 “앞으로도 장애인의 삶의 동반자이자 든든한 지원군으로서 지역사회와 함께하는 복지관이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.