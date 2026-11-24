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프로축구 화성FC가 3차 ‘팬 프렌들리 클럽상’ 후보에 올랐다. 화성FC는 한국프로축구연맹이 주관하는 이번 평가에서 외부 전문가 심사를 거쳐 상위 5개 구단에 포함됐다. 최종 수상팀은 팬·미디어 투표를 통해 가려진다.

올 하반기 화성FC는 2027 전국체전 개최를 위한 홈구장 보수공사로 원정 일정을 이어가고 있다. 홈경기는 팬과 구단이 만나는 가장 중요한 자리다. 그 자리가 줄어든 만큼, 화성FC는 경기장 밖에서 팬을 만날 방법을 찾는 데 시즌 후반부를 집중했다.

구단은 먼저 팬이 있는 곳으로 향했다. ‘AWAY 스탬프 투어’로 원정 응원에 수집의 재미를 더했고, 이 기간 원정 경기당 평균 관중은 전년 동기 대비 343.7% 늘었다. 수원 원정 2연전에서는 ‘화성인 바이러스’ 프로모션으로 원정석을 주황빛으로 물들이며 응원 열기를 끌어올렸다. 동탄에서는 팝업스토어를 열고, 경기장에서는 오프라인 MD샵을 추가 운영하며 팬과 구단이 만나는 공간을 지속적으로 꾸렸다.

경기가 없는 날에도 팬과의 연결은 이어졌다. 온라인 응원 이벤트 ‘화성으로 가는 응원정거장’은 구단 직원이 AI를 활용해 직접 개발한 사이트다. 팬들의 응원이 화성 궤도를 돌며 선수별 별자리를 밝히는 우주 세계관을 담아 관심을 끌었다. 마스코트 설문 ‘마스의 지구링 탐구생활’로 모은 팬의 목소리는 새로운 콘텐츠 개발로 이어졌다.

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지역과 함께하는 ‘화성FC식 ESG(Eco, School, Goal)’ 활동도 펼쳤다. 관내 환경기업과 손잡은 ‘에코클래스’로 환경 교육 및 친환경 제품 제작을 진행했고, 지역 학교를 찾아 프로축구단의 다양한 직무를 소개하는 진로 특강을 열었다. 관내 어린이를 대상으로 한 축구대회 '마스 주니어컵'은 선수들이 뛰던 천연잔디 위에서 개최하며 활동의 폭을 넓혔다.

다음 경기 GPC K리그2 00:00 HWA

홈경기는 쉬어도 팬 소통은 멈추지 않았던 화성FC의 하반기는 경기장 안팎에서 쌓아온 팬과의 유대를 안고 이제 팬들의 선택을 기다린다. 팬 프렌들리 클럽상 투표는 24일부터 오는 26일까지 K리그 공식 앱 ‘KICK’을 통해 진행된다.