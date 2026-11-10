"팀 떠나겠다!" 이강인 동료 공개 발언에 이제는 말할 수 있다..."라커룸 분위기 좋지 않았다"

[골닷컴] 김형중 기자 = 아틀레티코 마드리드 미드필더 알렉스 바에나(25)가 지난 여름 팀 동료 훌리안 알바레즈(26)의 바르셀로나행 공개 요구에 라커룸 내 불만이 커졌었다고 털어놨다.

바에나가 10일(한국시간) 스페인 카데나 세르와 인터뷰에서 지난 여름 알바레스의 이적 요구에 대한 팀내 분위기를 전했다. 전날 열린 FC바르셀로나와 리그 경기 직후 인터뷰에서 알바레즈의 경기력을 옹호했던 바에나가 이번에는 좀 더 솔직하게 말했다.

바에나는 "팀 동료가 공개적으로 떠나고 싶다고 말하면 조금 이상한 기분이 든다. 우리에게 썩 좋게 받아들여지지 않았다"고 회상했다. 이어 "바르셀로나나 레알 마드리드 같은 클럽이 영입하러 오면 선수가 고민할 수 있다는 건 이해한다. 하지만 결국 그가 한 방식이 아틀레티코 마드리드에서 우리를 정말 화나게 했다"고 말했다. 이적을 원했던 것 자체보다 이를 공개적으로 밝힌 방식이 문제였다는 설명이다.

논란은 지난 6월 시작됐다. 알바레즈는 구단과 자신의 미래를 논의했다며 "모두에게 최선은 이적"이라고 공개 발언을 했고, 꿈을 이루고 싶다는 뜻도 밝혔다. 바르셀로나가 유력한 행선지로 거론됐고, 주안 라포르타 바르셀로나 회장은 지난 8월 알바레즈에 대한 관심을 인정했다. 9월에는 바르셀로나의 데쿠 단장도 "알바레즈 일은 과거의 일"이라고 선을 그었지만, 이적 제안을 넣은 사실을 확인했다. 그러나 아틀레티코 마드리드는 여름 내내 매각을 거부했고 알바레즈의 이적은 결국 무산됐다.

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팀에 잔류하긴 했지만, 팬들의 비난이 거셌다. 시즌 초 홈 구장 리야드 메트로폴리타노에서는 알바레즈를 향한 강한 야유가 쏟아졌고, 그는 자신의 발언에 대해 팬들에게 사과했다. 그 이후 야유는 다소 잦아들었지만 그가 경기에 출전할 때면 여전히 일부 팬들의 불만 섞인 목소리가 들린다.

바에나는 갈등을 털고 앞으로 나아가야 한다는 입장이다. 그는 "알바레즈가 무엇을 하기로 결정했든 우리는 지지했을 것이다. 중요한 것은 그가 지금 우리와 함께 있다는 점이고, 그에게 세상의 모든 애정을 보여줘야 한다"라며 감쌌다. 디에고 시메오네 감독도 바르셀로나전이 끝나고 참석한 공식 기자회견에서 "우리는 알바레즈가 최고의 컨디션을 되찾길 기다리고 있다"며 "위대한 선수이고 우리는 그를 사랑한다"고 말했다.

한편, 알바레즈는 바르셀로나와의 홈 경기에서 결정적인 기회를 여러 차례 놓치며 또 다시 비판을 받았다. 골키퍼와 맞선 장면에서도 골대가 외면했다. 결국 공격수로서 그에게 필요한 것은 득점과 경기력이다. 올 시즌 라리가 8경기에 나서 1골 2도움, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그에서는 4경기 1골 1도움에 그치고 있다.