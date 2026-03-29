티아고, 리버풀 레전드 매치서 울음 터뜨렸다…'입단 동기' 故 조타 추모 박수에 끝내 오열

[골닷컴] 배웅기 기자 = 티아고 알칸타라(34) 바르셀로나 수석코치가 리버풀 '입단 동기' 故 디오구 조타를 떠올리며 눈물을 흘렸다.

29일(이하 한국시간) 영국 리버풀의 안필드에서는 리버풀과 보루시아 도르트문트의 레전드 매치가 열렸다. 리버풀은 티아고와 제이 스피어링, 도르트문트는 모하메드 지단과 얀 콜러가 각각 골 맛을 보며 경기는 2-2 무승부로 막을 내렸다.

리버풀은 예지 두덱·마르틴 슈크르텔·사미 히피아·파비우 아우렐리우·티아고·스티븐 제라드·라이언 바벨 등이 선발로 나섰고, 도르트문트는 로만 바이덴펠러·우카시 피슈체크·케빈 그로스크로이츠·마르셀 슈멜처·야쿠프 브와슈치코프스키·콜러 등을 내세웠다. 이날 경기에는 이영표가 도르트문트 레전드 자격으로 참가해 눈길을 끌었다.

전반 20분에는 잠시 경기가 중단됐다. 지난해 7월 교통사고로 세상을 떠난 조타의 배번인 20번에 맞춰 추모의 박수를 보내는 시간이 마련됐다. 티아고는 박수를 치며 추억에 잠긴 듯한 표정을 짓더니 이내 유니폼 상의로 얼굴을 가리고 울음을 터뜨렸다.

티아고와 조타는 2020년 여름 함께 리버풀 유니폼을 입었고, 4년간 한솥밥을 먹었다. 2022년 3월 17일 영국 런던의 에미레이츠 스타디움에서 치러진 아스널과 2021/22 프리미어리그(PL) 27라운드 순연 경기(원정·2-0 승리)에서는 티아고가 절묘한 패스로 조타의 선제골이자 결승골을 도운 바 있다.

한편 리버풀과 도르트문트의 레전드 매치는 자선단체 LFC 파운데이션이 주최한 아홉 번째 자선 경기였다. 무려 6만 1천 명의 관중이 모인 이번 경기 수익은 취업 지원 프로그램에 기부될 예정이다. LFC 파운데이션은 건강 증진, 교육 지원, 취업 기회 확대에 주력하며 국내외의 사회적 불평등 해소에 힘쓰고 있다.