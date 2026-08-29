트로페 데 샹피옹 5연패 실패하더니…이강인 떠난 PSG ‘대충격’ 개막 2경기 연속 무승부→6위 추락

이강인(25·아틀레티코 마드리드)이 떠난 파리 생제르맹(PSG·프랑스)이 2026~2027시즌 초반 고전하고 있다.

PSG는 29일(한국시간) 스타드 피에르 모루아에서 열린 릴 OSC와 프랑스 리그1 2라운드에서 2대 2로 비겼다. PSG는 전반 21분과 후반 39분 연속골을 헌납하면서 끌려갔고, 패색이 짙던 찰나 후반 추가시간 1분과 5분 연속골을 터뜨리면서 가까스로 무승부를 거뒀다. 이로써 개막 2경기 연속 무승부를 거두면서 순위표 6위(승점 2)에 머물렀다.

PSG는 사실상 풀 전력으로 나섰다. 우스만 뎀벨레와 흐비차 크바라츠헬리아, 주앙 네베스를 제외하곤 베스트 멤버였다. 페란 토레스를 중심으로 좌우에 각각 마그네스 아클리오체와 데지레 두에가 공격 삼각 편대를 꾸렸다. 파비안 루이스와 비티냐, 워렌 자이르에메리가 중원에서 호흡을 맞추고, 루카스 베랄두와 윌리안 파초, 마르퀴뇨스, 아슈라프 하키미가 수비라인을 구성했다. 골키퍼 장갑은 마트베이 사포노프가 꼈다.

하지만 PSG는 예상과 달리 고전했다. 경기 자체는 높은 점유율 속 주도했으나 문제는 공격에서 마무리가 되지 않으면서 답답함이 이어졌다. 특히 공격진들의 결정력 부재로 인해 좋은 기회를 잇달아 놓쳤다. 그 사이에 간헐적인 공격으로 맞받아치던 릴 OSC에 선제골을 내줬다. 전반 21분 하콘 아르드나르 하랄손이 올리비에 지루의 패스를 건네받아 페널티 아크서클에서 강력한 오른발 슈팅으로 득점에 성공했다.

루이스 엔리케 감독은 결국 하프타임 때 두에를 빼고 크바라츠헬리아를 투입해 변화를 가져갔다. 후반 18분엔 베랄두 대신 미카 고츠를 넣어 공격 숫자를 더 늘렸다. 이후 공격을 몰아쳤으나 쉽사리 릴 OSC의 골문을 열지 못했다. 도리어 PSG는 추가골을 내줬다. 후반 39분 지루가 하프라인 윗선에서 롱패스를 찔러주자 딜란 바콰가 페널티 박스 오른쪽 측면에서 볼을 잡은 후 안쪽으로 좁혀들어오면서 왼발 감아차기 슈팅으로 골네트를 흔들었다.

정규 시간 종료까지 불과 6분밖에 남지 않은 상황에서 패색이 짙어진 PSG는 다급하게 라인을 높게 올려 파상공세를 퍼부었다. 그리고 후반 추가시간 1분 비티냐가 페널티 아크서클 오른쪽에서 왼발 중거리 슈팅으로 골망을 가르면서 추격에 나섰고, 흐름을 이어가 극적으로 승부를 원점으로 돌렸다. 후반 추가시간 5분 비티냐의 크로스를 마르퀴뇨스가 문전 앞에서 높게 뛰어올라 머리로 방향을 돌려놓으면서 골망을 출렁였다.

PSG는 극적으로 무승부를 거두면서 승점 1을 확보하긴 했으나 결코 만족스러운 결과는 아니었다. 더군다나 최근 흐름을 놓고 보면 더더욱 그렇다. PSG는 지난 13일 레드불 아레나에서 열린 애스턴 빌라와 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵 결승전에서 2대 1로 승리하면서 트로피를 들어 올렸으나 지난 17일 스타드 볼라르트 들렐리스에서 끝난 RC 랑스와 트로페 데 샹피옹(프랑스 슈퍼컵) 결승전에선 수적 우위에도 불구하고 0대 1로 패하면서 5연패 달성에 실패했다.

이후 지난 24일 로아존 파르크에서 펼쳐진 스타드 렌과 프랑스 리그1 1라운드 원정경기에서 2대 2 무승부를 거뒀다. 당시에도 PSG는 좋지 못한 경기력 속 고전하더니 전반 9분과 38분 연속골을 내주면서 끌려가다가 후반 26분과 37분 토레스의 연속골이 터지면서 가까스로 승부의 균형을 맞추면서 승점 1을 챙기는 데 만족해야 했다.