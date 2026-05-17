'토트넘 2부, 내 손으로 보낸다' 올여름 달굴 충격 이적설 등장…'특급 MF' 갤러거, 강등 시 에버턴행 가능성 제기

[골닷컴] 배웅기 기자 = 유럽 대항전 진출 경쟁을 이어가고 있는 에버턴이 올여름 코너 갤러거(26·토트넘 홋스퍼) 영입에 나설 전망이다. 단 토트넘이 잉글리시 풋볼 리그(EFL) 챔피언십으로 강등된다는 전제 하에서다. 에버턴은 오는 25일(이하 한국시간) 토트넘과 2025/26 프리미어리그(PL) 최종전을 치른다. 토트넘의 강등을 직접 결정지을 수 있는 위치인 셈이다.

영국 매체 '더 선'은 17일 "갤러거는 토트넘이 강등될 경우 에버턴으로 이적할 수 있다"며 "데이비드 모예스 에버턴 감독은 이번 시즌 인상적인 성과에도 불구하고 미드필더 보강에 강한 의지를 보이고 있다"고 보도했다.

매체는 "갤러거는 1월 3천 500만 파운드(약 700억 원)의 이적료로 아틀레티코 마드리드를 떠나 토트넘에 합류했지만 팀이 강등될 경우 잔류 가능성은 낮은 것으로 알려졌다"며 "에버턴은 존 맥긴(애스턴 빌라)에게도 관심을 보이고 있으며 리암 델랍(첼시)을 완전 영입 옵션이 포함된 임대로 데려오기 위해 문의할 예정"이라고 전했다.

첼시 유소년 팀 출신의 갤러거는 지난 2019년 찰턴 애슬레틱으로 임대돼 프로 무대에 발을 내디뎠고, 이후 스완지 시티·웨스트 브로미치 앨비언(WBA)·크리스털 팰리스에서 임대 생활을 하며 두각을 나타냈다.

2022년 여름 첼시로 복귀해 주전을 꿰찬 갤러거는 두 시즌 간 주전으로 활약하며 통산 95경기 10골 10도움을 올렸으나 2024년 여름 엔초 마레스카 전 감독 부임 후 전력 외로 분류됐고, 아틀레티코 마드리드로 적을 옮겼다. 아틀레티코에서는 한 시즌 반가량 몸담으며 통산 77경기 7골 7도움을 기록했다.

올 초 토마스 프랑크 전 감독의 러브콜에 토트넘 이적을 결정했다. 당시 영국 매체 '기브미스포츠' 벤 제이콥스 기자의 보도에 따르면 애초 갤러거는 빌라 이적이 유력했지만 더 많은 출전 시간을 보장받을 수 있다는 점에서 토트넘을 선호했다. 토트넘에서는 16경기에 나서 1골 1도움을 작성했고, 최근 로베르토 데 제르비 감독의 부임 후 입지를 넓히고 있다.

갤러거의 거취는 올 시즌 이후 대략적인 윤곽이 드러날 전망이다. 현재 PL에서 36경기 9승 11무 16패(승점 38)로 17위에 위치해 있는 토트넘과 18위 웨스트햄 유나이티드(9승 9무 18패·승점 36)의 승점 차는 단 2에 불과하다. 토트넘은 향후 첼시와 에버턴을, 웨스트햄은 뉴캐슬 유나이티드와 리즈 유나이티드를 차례로 만난다.