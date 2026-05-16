“토트넘, 제발 손흥민 동상 세워주세요!” 간절하게 요청했던 히샬리송, 올여름 4년 동행 마침표 유력

[골닷컴] 강동훈 기자 = 이번 시즌이 끝나면 계약기간이 1년밖에 남지 않지만 구체적인 재계약 협상이 없어 미래가 불투명한 히샬리송(29·브라질)이 토트넘(잉글랜드)을 떠날 거란 전망이 나왔다. 히샬리송이 만약 올여름 토트넘과 이별하면 4년 만이다.

토트넘 소식을 전문적으로 다루는 스퍼스웹은 15일(한국시간) 글로벌 스포츠 전문 매체 ESPN 브라질 에디션을 인용해 “히샬리송은 올 시즌 종료 후 이적료 2180만 파운드(약 435억 원)에 팀을 떠나는 것에 대해 이미 구두 합의가 이루어진 것으로 확인됐다”고 보도했다.

보도에 따르면 올여름 이적이 유력한 히샬리송은 플라멩구(브라질)로부터 관심을 받고 있다. 플라멩구는 히샬리송을 영입하면서 전력 보강은 물론, 스타성이 있는 그를 앞세워 마케팅 홍보 효과까지 두 마리 토끼를 잡겠다는 계획이다.

또 친정팀인 에버턴(잉글랜드)도 히샬리송을 주시하고 있고, 튀르키예 쉬페르리그 구단들도 차기 행선지로 거론되고 있다. 현지 보도를 종합하면 갈라타사라이가 그를 노리고 있는 쉬페르리그 구단 중 하나로 알려졌다.

히샬리송은 지난 2022년 이적료 6000만 파운드(약 1198억 원)를 기록하면서 토트넘 유니폼을 입은 다용도 공격수다. 다만 토트넘 입단 이래 부진이 길어 ‘먹튀’ 오명을 썼다. 실제 토트넘 입단 후 모든 대회에서 131경기 동안 31골(15도움)에 그쳤다.

그는 특히 부상이 유독 잦았다. 지금까지 부상으로 전열에서 이탈한 기간만 무려 420일이다. 이 기간 그가 놓친 경기 수는 공식전 기준 74경기다. 햄스트링(허벅지 뒤 근육)부터 무릎, 종아리, 사타구니 등 부상 부위도 다양하다. 육체적인 부상뿐 아니라 심리적으로 불안 증세를 보이면서 힘든 시간을 보냈다.

스퍼스웹은 “반복적인 부상이 히샬리송을 좌절시켰다”며 “로베르토 데 제르비 토트넘 감독은 앞으로 공격진에 다른 유형의 선수를 원한다는 점을 분명히 하면서 히샬리송은 올여름 떠날 것으로 예상된다. 앞으로 남은 두 경기는 그의 고별 투어가 될 것”이라고 덧붙였다.