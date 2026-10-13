토트넘 떠나 새 사람 됐다…AT 마드리드 승리 이끈 '이강인 절친' 로메로 "언제나 팀 도울 준비돼 있어"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 크리스티안 로메로(28)가 아틀레티코 마드리드의 승리 주역으로 우뚝 섰다.

아틀레티코는 10일(이하 한국시간) 스페인 비토리아 가스테이스의 캄프 데 풋볼 데 멘디소로사에서 열린 데포르티보 알라베스와 2026/27 라리가 8라운드 원정 경기에서 알레한드로 그리말도와 로메로의 연속골에 힘입어 2-1로 승리했다.

이로써 아틀레티코는 4연승을 이어갔고, 2위(6승 1무 1패·승점 19)를 지키며 1위 바르셀로나(8승·승점 24)와 승점 차를 유지했다.

이날 아틀레티코는 알라베스의 탄탄한 수비에 고전했다. 전반 33분 그리말도의 선제골로 앞서 나갔지만 전반 추가시간 페널티킥을 헌납하며 루카스 보예에게 동점골을 허용했다. 이후 후반 16분 앙헬 페레스가 비디오 판독(VAR)을 거쳐 퇴장당하면서 수적 우위를 점했고, 후반 42분 로메로의 극적인 결승골이 터지며 적지에서 귀중한 승점 3을 챙겼다.

스페인 매체 '마르카'의 11일 보도에 따르면 로메로는 경기 후 인터뷰를 통해 "A매치 기간 이후 시차 적응 등을 거치며 팀이 요구하는 수준에 빠르게 맞추는 것은 쉽지 않다. 하지만 나는 언제나 팀을 도울 준비가 돼 있다. 실점한 것은 수비수로서 달갑지 않은 일이지만 모두가 훌륭한 경기를 치렀고, 승리할 자격이 있었다"고 소감을 전했다.

득점 장면에 대해서는 "알렉스 바에나가 환상적인 크로스를 올려 줬다. 그는 믿을 수 없을 만큼 뛰어난 선수이고 올 시즌 출발이 매우 좋다"고 돌아봤다.

마지막으로 로메로는 "팀은 현재 좋은 흐름을 이어가고 있다. 다만 이것만으로는 충분하지 않다. 언제나 더 많은 것을 노려야 하고 충분히 해낼 수 있다고 생각해야 한다"며 "라리가는 경쟁이 매우 치열한 리그이며 우리는 훌륭한 선수단을 보유하고 있다. 만족하는 데에서 그치지 않고 100% 이상을 쏟아부을 준비가 돼 있어야 한다"고 강조했다.

이 같은 로메로의 활약과 리더십에 현지 매체 역시 극찬을 쏟아내고 있다. 매체는 지난달 10일 "이제 아틀레티코의 새로운 리더는 로메로"라며 "그는 주장 완장을 찰 필요조차 없다. 그라운드 안팎에서 팀을 이끌 수 있기 때문이다. 수비진을 재정비하는 데 필요한 든든한 버팀목인 동시에 라커룸에서 강렬한 존재감을 발휘하고 있다"고 조명했다.

알라베스전 이후에는 "로메로 같은 사령관이 있다면 라리가 우승을 노려 볼 수 있다"며 "그는 전반 26분 그리말도가 수비에 성공하자 주저 없이 박수를 보냈다. 입단한 지 몇 달 되지 않은 선수가 지닌 리더십을 보여 주는 대목이다. 로메로는 그리말도가 심리적인 지지를 필요로 한다는 점을 파악하고 망설임 없이 힘을 실어 줬다"고 언급했다.