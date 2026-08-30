'토트넘은 안 가요' 리버풀 공격수, 이적시장 마감 사흘 전 마음 바꿨다…英 BBC 확인 "맨시티와 협상 시작"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 코디 각포(27·리버풀)가 올여름 이적시장 마감을 사흘 앞두고 맨체스터 시티 이적을 결심했다.

영국 매체 'BBC'는 30일(이하 한국시간) "맨시티가 각포 영입을 두고 리버풀과 협상을 시작했다"며 "그는 맨시티와 토트넘 홋스퍼의 관심을 받고 있지만, 리버풀을 떠날 경우 선호하는 행선지는 맨시티"라고 보도했다.

매체에 따르면 각포의 이적 가능성은 리버풀의 브래들리 바르콜라(파리 생제르맹) 영입이 사실상 마무리 단계에 접어들면서 제기됐다. 다만 리버풀은 각포의 이적을 허용하기에 앞서 또 다른 공격수 영입이 선행돼야 한다는 입장이다. 리버풀은 최근 얀쿠바 민테(브라이턴 앤 호브 앨비언), 이스마일라 사르(크리스털 팰리스) 등과 연결된 바 있다.

애초 각포는 토트넘 이적이 유력했다. 네덜란드 매체 '보트발 인터내셔널'은 14일 "토트넘이 각포와 큰 틀에서 합의에 도달했다"며 "로베르토 데 제르비 토트넘 감독은 사비우 영입 여부와 관계없이 그와 함께하길 바라고 있다. 공식 제안은 아직 이뤄지지 않았지만, 모든 관계자는 이적이 원만하게 마무리될 것으로 내다보고 있다"고 전했다.

맨시티가 영입 경쟁에 뛰어들며 기류가 급변했다. 25일 유럽 이적시장 소식에 밝은 파브리지오 로마노 기자에 의하면 맨시티는 최근 각포의 에이전트와 첫 접촉을 가졌고, 영입 협상을 시작했다. 이어 30일 리버풀과 구단 간 협상에 돌입했다. 예상 이적료는 8천 500만 파운드(약 1천 588억 원)에 달하는 것으로 알려졌다.

각포는 2023년 겨울 PSV 에인트호번을 떠나 리버풀 유니폼을 입었고, 2022/23시즌 후반기만 활약하고도 26경기 7골 3도움을 뽑아내며 영국 무대 연착륙에 성공했다. 이후 2023/24시즌 53경기 16골 7도움, 2024/25시즌 49경기 18골 7도움을 기록하며 확고한 주전으로 자리 잡는 듯했다.

그러나 지난 시즌에는 52경기에 나서 9골 6도움을 올리는 데 그치며 아쉬움을 남겼다. 왼쪽 윙어, 최전방 공격수 등 어느 포지션에서도 제 몫을 해내지 못했다는 평가가 따랐다. 엎친 데 덮친 격으로 자신을 꾸준히 기용한 아르네 슬롯 감독이 성적 부진의 책임을 물어 올여름 경질됐다.

안도니 이라올라 감독과 함께한 올 시즌 출발은 긍정적인 편이다. 각포는 24일 뉴캐슬 유나이티드전에서 통렬한 오른발 중거리 슈팅으로 마수걸이 득점을 신고한 데 이어 29일 노팅엄 포레스트전(이상 2-2 무승부)에서는 알렉산데르 이삭의 동점골을 도우며 활약했다.