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[골닷컴] 김형중 기자 = 김민재(30)와 함께 바이에른 뮌헨의 수비를 책임지고 있는 독일 대표팀 센터백 조나단 타(30)가 네덜란드에 대승을 거둔 비결로 게겐프레싱을 꼽았다.

본 매체(골닷컴) 글로벌 에디션은 17일(이하 한국시간) 독일 공영방송 'ARD' 인터뷰를 인용해 타가 경기 후 팀 분위기와 승리 요인을 설명했다고 보도했다. 독일은 17일 베를린 올림피아슈타디온에서 열린 네이션스리그 A리그 2조 최종전에서 네덜란드를 5-0으로 꺾고 조 1위로 8강에 올랐다. 타는 이날 중앙 수비로 선발 출전해 전체적인 후방 라인을 이끌며 네덜란드 공격을 막아 무실점 승리에 힘을 보탰다.

타는 승리의 열쇠로 빠른 볼 탈취를 꼽았다. 그는 "공을 잃은 뒤 빠르게 되찾으면, 전환 상황에 너무 많이 말려들어 상대가 흐름을 가져가는 것을 막아준다. 오늘도 그걸 아주 훌륭하게 해냈다. 게겐프레싱이 최고였다. 팀으로서 엄청나게 도움이 된다"고 말했다. 이어 "쉽지 않았다. 처음부터 쉬운 경기라는 느낌도 없었다"며 강팀을 상대로 경기를 풀어간 방식에 만족감을 나타냈다.

라커룸 분위기에 대해서는 "당연히 좋았고 매우 긍정적이었다"고 했다. 또 "위르겐 클롭 감독이 '나는 이제 5개월 쉬고, 너희는 각자 클럽에서 다음 과제가 있다'고 농담했다"라고 전했다. 네이션스리그 8강 대진 추첨은 21일에 열리고, 경기는 내년 3월 A매치 기간에 열린다.

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타는 월드컵 이후의 변화도 언급했다. 독일은 올여름 월드컵에서 32강에서 탈락했다. 타는 "계속 골짜기와 정상, 바닥을 오간다. 분명히 월드컵은 저점이었다. 하지만 그 뒤에도 삶은 똑같이 이어진다. 스스로 다시 긍정적인 순간을 만들어내려고 노력하고 성공해야 한다. 오늘은 올바른 방향으로 간 큰 걸음이었다"고 말했다.

젊은 선수들에게도 찬사를 보냈다. 이날 독일은 전반 41분 프라이부르크의 데리 셰르한트(24·프라이부르크)가 A매치 첫 골을 넣었고, 후반 플로리안 비르츠(23·리버풀)가 2골, 니코 슐로터벡(27·보루시아 도르트문트)과 브라얀 그루다(22·RB라이프치히)가 각각 1골씩 보탰다. 그루다는 지난 14일 세르비아전 3-1 승리에서 A매치 데뷔골을 넣은 데 이어 두 경기 연속 득점포를 신고했다. 타는 "쉬운 일이 아니다. 그루다는 두 번째 경기를 뛴 것 같은데 최고의 활약과 최고의 마인드를 보여줬다. 경기를 보면 그들이 가진 수준이 보인다"라며 후배들에게 엄지를 치켜세웠다.

월드컵 이후 클롭 감독 체제로 새출발한 독일은 조 1위로 8강에 올라 세대교체 구상에 힘을 얻었다. 타는 "젊은 선수들이 훌륭했다"며 밝은 에너지로 팀이 과거의 실망보다 새로운 긍정적인 순간을 만드는 데 집중하고 있다고 밝혔다.